Doznajemo: Boto napušta Osijek? Po klupskim hodnicima već odavno pričaju da je - na godišnjem

Hajduk, Rijeka i Dinamo vode bitku za naslov, a član "velike četvorke" Osijek zasad ne izgleda kao realan pretendent za prva tri mjesta. Ozračje unutar zidina Opus Arene, doznajemo, daleko je od idealnoga, barem što se tiče odnosa Uprave i sportskog direktora Josea Bota. Tu, navodno, već odavno ne cvjetaju ruže. Portugalac je u grad na Dravi stigao kao spasitelj i preporoditelj kluba, a sada bi njegova avantura u Osijeku mogla završiti već tijekom zimske stanke, što je zapravo kulminacija događaja koji su se zbili u proteklih nekoliko mjeseci.

Šuška se po klupskim hodnicima da jedan visokopozicionirani dužnosnik nije u dobrim odnosima s Botom jer mu predbacuje da je odradio lošu transfernu politiku te prema njegovim riječima nije doveo gotovo nijednog top igrača – osim svojih sunarodnjaka Dantasa i Hernanija. Praktički, bivšeg sportskog direktora Šahtara i PAOK-a doživljavaju kao da je stigao na godišnji odmor, koji je usput i jako dobro plaćen.

Omalenog Dantasa Boto je navodno uzeo "pod svoje" i sada može kalkulirati s produžetkom ugovora, što svi navijači priželjkuju, ali je isto tako svjestan da bi njegov ostanak na Opus Areni mogao uvjetovati hoće li bivši veznjak Benfice, PAOK-a i AZ Alkmaara produljiti vjernost slavonskom velikanu.

Mnogi Botu zamjeraju što je prodao Nejašmića, iako je izričito tvrdio da je "spustio rampu" što se tiče izlaznih transfera, jer bi Dantas i Nejašmić činili sjajan tandem na sredini terena Osijeka, pomognuti maratoncem Soldom, koji igra sve bolje. Isto tako potpuno je nejasno Botino dovođenje napadača Ademija, kojemu je dao (po)najveću plaću u svlačionici, a Švicarac to nije vratio ni sa čime, mučio se u hrvatskom Kupu protiv niželigaša Slavonije iz Požege, što je sasvim jasan dokaz njegovih igračkih kapaciteta.

Također, Boto je krenuo u rekonstrukciju nogometne škole, ali to je sada potpuno stalo i nema pomaka naprijed, vjeruje se da je dosta utjecao i onaj događaj kada mu je automobil propucan u strogom centru grada. Za kraj treba istaknuti i nevjerojatnu činjenicu da sportski direktor Osijeka podcjenjuje i ne poštuje klupskog predsjednika Ferenca Sakalja, čovjeka koji stoji ispred glavnog sponzora i vlasnika kluba Lorinca Meszarosa, što dakako nije odlika profesionalizma i to bi mu moglo presuditi.

Isto tako šuška se kako je doveo svog pomoćnika iz Portugala, čiji je jedini zadatak nadgledati treninge prve momčadi i za to spremati jako dobar novac u džep. Nije sasvim jasna ni situacija u kojoj Osječani nakon ozljede Renana Guedesa nemaju pravu alternativu za desnog braniča pa to prisilno mora krpati Omerović, za kojeg se jasno vidi kako nije najsretnije rješenje, stoga se očekuje hitan dolazak još jednog pojačanja za to kritično mjesto u momčadi. Kako bilo, unutar kluba vode se mnoge borbe koje nikako ne smiju utjecati na nogometaše i njihove prezentacije na terenu, jer momčad je u pozitivnoj rezultatskoj seriji, unatoč neugodnom porazu od Slaven Belupa, ali do kraja prvog dijela prvenstva ima priliku to popraviti pobjedama nad Lokomotivom, Varaždinom i Istrom.