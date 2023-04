'Dosta mi je lažnih obećanja i demagogije. Katar je veći uspjeh od Rusije, a Ajax je bio konkretan'

Biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije jedan je od najtežih poslova u državi, a Zlatko Dalić obavlja ga zaista sjajno. Pod njegovim vodstvom osvojena su dva svjetska odličja, dok su vatreni osigurali final four Lige nacija koji se u lipnju ove godine odigrava u Nizozemskoj. Također, Dalić se izjednačio s Ćirom Blaževićem u kontekstu najvećeg broja utakmica kao izbornik, dok je nedavno produžio ugovor do 2026. godine.

U razgovoru za portal Germanijak otkrio je što ga je motiviralo da ostane na kormilu reprezentacije i poslije Rusije.

- Znate zašto? Zato što sam u to vrijeme širio poruke i izjave na tragu zajedništva i budućnosti. I ta odluka da odem kosila bi se s time. Sit sam lažnih obećanja i demagogija. Jedno govore, drugo rade. Nisam htio biti poput takvih. Htio sam biti primjer da se može nešto i u Hrvatskoj napraviti. To je bio moj motiv da nakon Rusije ostanem izbornikom - rekao je Dalić i prokomentirao ponudu slavnog nizozemskog kluba.

- Ajax? Bio je konkretan razgovor, pojavili su se ali rekao sam im da ostajem u Hrvatskoj, da ostajem izbornik. Imam motiv i želju da još nešto napravimo. Reprezentacija je postala svjetionik zajedništva i hrvatstva i to je taj moj motiv. Znam da uzimam ogroman rizik, da sam mogao zaraditi puno više novca, ali time bih obezvrijedio sve oko sebe. Moj motiv je još uvijek jak. Naravno da se nakon Walesa pita čovjek što mu sve to treba, ali idemo dalje. Izbornik sam pet I pol godina, povratak u klub iziskuje neko vrijeme za prilagodbu. To će biti problem o kojem ću misliti kada do njega dođe, ali imam ambiciju klupskog nogometa. Ako to neće biti u Europi, vratit ću se u Aziju.

- Iskreno ću vam reći, Katar je za mene veći uspjeh od Rusije. Za Rusiju je uvijek netko mogao reći - naslijedio je tuđu reprezentaciju, netko je to složio umjesto njega i slično. Reprezentaciju u Kataru sam slagao ja, sa svojim pomoćnicima. Pitao sam se jesam li trebao zatvoriti knjigu nakon Moskve, ali vjerovao sam u sebe i svoje igrače. I ništa nije slučajno - smatra Zlatko Dalić.