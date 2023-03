'Nedostaje mi Ćiro. Hrvatska je prva u Europi, a Modrićev nasljednik dugo je osporavan'

Hrvatska nogometna reprezentacija uspješno je apsolvirala vatreno gostovanje u Turskoj i slavila 2:0 pogocima Matea Kovačića koji je odigrao jednu od najboljih utakmica u dresu vatrenih. Modrić i ekipa sada imaju četiri boda na kontu poslije kvalifikacijskog prozora u ožujku i s optimizmom gledaju prema Euru u Njemačkoj. Po povratku u Hrvatsku intervju za RTL televiziju dao je naš izbornik Zlatko Dalić.

- Bitno je da smo mi zadovoljni. Važno je da smo u Turskoj uzeli tri boda jer je ona po meni bolja reprezentacija od Walesa. Sve ide po planu. Najvažnije je koji ćemo biti nakon osme utakmice. Nijedna utakmica nije laka. Idemo ozbiljno, nema opuštanja. Moramo dati sve od sebe i ići na pobjedu - rekao je Dalić, a onda se prisjetio svog mentora Ćire Blaževića.

- Nedostaje mi. Nazvao bi me i čestitao mi što sam ga dostigao. Sretan sam jer 72. puta nije lako biti izbornik ni u vlastitoj kući, a kamoli voditi Hrvatsku pokraj svih pritisaka, interesa, medija, kritika... Proći sve to neokrznut, osvojiti dvije medalje na SP-ima, ući u završnicu Lige nacija, imati sve pod kontrolom... To je zaista fantastično. Mogu reći da sam uspio i da vrijedim. Ponosan sam na svojih pet i pol godina i na sve oko sebe. Napravili smo sjajan rezultat.

- Mislim da je. Dugo su ga osporavali, ali stalno je pokazivao kvalitetu. Imao je moje puno povjerenje. Jučer je odigrao fantastičnu utakmicu. On je jedan od nositelja reprezentacije. Njegovo vrijeme je došlo i bit će ga još. Bit će budućnost Hrvatske kada stariji igrači odu. Mateo će biti vođa - otkrio je prirodnog nasljednika Luke Modrića.

- Nakon Eura, u ove dvije godine, Hrvatska je broj 1 u Europi po rezultatima i statistici. To je prvi put u povijesti da je Hrvatska najbolja u Europi po rezultatima. Odigrali smo 25 utakmica. Imamo najmanje poraza u Europi. Dakle, broj 1. Imamo pravo nadati se dobrim stvarima i rezultatima jer imamo kvalitetu. Hrvatska igra onako kako joj najbolje odgovara. Razni komentari, kritike, taktika, ovo ono... Hrvatska igra što joj odgovara. Kvaliteta ekipe je kada može nametnuti svoj stil igre, a Hrvatska to radi, Hrvatska pobjeđuje, Hrvatska je najbolja u Europi - rekao je Dalić i dodao:

- Spremni smo u lipnju napraviti iskorak i osvojiti Ligu nacija. Nećemo stvarati pritisak ni dramu. Pokušat ćemo, dat ćemo sve od sebe, idemo uživati. Imat ćemo sjajnu podršku navijača. Imamo dobru podlogu, najbolje rezultate u zadnje dvije godine. Imamo pravo nadati se dobrim stvarima.