Donna Vekić ide prema vrhu! Sa 16 je doživjela krizu života, a večeras igra polufinale Olimpijskih igara

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić probila se u polufinale olimpijskog turnira u Roland Garrosu, gdje je na središnjem stadionu Philippe Chatrier svladala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-4, 2-6, 7-6 (8) nakon dva sata i 59 minuta sjajnog dvoboja, spasivši jednu meč-loptu u odlučujućem tie-breaku. U polufinalu je čeka 67. tenisačica svijeta, Anna Karolina Schmiedlova. Vekić stoji na pragu najvećeg uspjeha svoje karijere i ima izvrsnu priliku da ode u finale u Parizu. Međutim, njen put do ovoga trenutka nije bio lak.

Donna je prvo s četiri godine krenula na gimnastiku, a u šestoj godini prvi put uzela reket u ruke. S devet godina već je bila u kampu Nicka Bollettierija na Floridi. Imala je veliku pomoć obitelji, majke Brankice i oca Igora te pokojnog djeda Branka. Oduševila je pak teniski svijet kad je sa samo 16 godina ušla u profesionalne vode. Te 2012. godine bila je istinska senzacija svjetskog tenisa jer je na svom prvom profesionalnom turniru (WTA Taškent) ušla u finale! To nije sve jer je sa 17 godina 2014. i osvojila svoj prvi turnir, WTA Kuala Lumpur. Već u prvoj godini ušla je među prvih 100 tenisačica na svjetskoj rang-listi. Sredinom 2013. godine bila je 62. na svijetu, najmlađa među top 100. Činilo se kako joj je put prema samom vrhu zajamčen, samo joj je nebo bilo granica.

– Nije mi cilj biti najbolja juniorka na svijetu. Nije mi cilj biti u top 10 seniorki na svijetu, takve stvari nisu nemoguće misije, mene zanima samo jedno – želim biti broj jedan na svijetu – samouvjereno je najavljivala Donna Vekić te je tada, kao 16-godišnjakinja, sa svojim tadašnjim trenerom, Englezom Davidom Felgateom, završila na naslovnici londonskog Timesa! Povod je bio finale u Taškentu. Njezin prvi profesionalni turnir i prvi finale. Koji je izgubila. Suze nije skrivala...

– Suze su samo jedan od načina na koji se ljutnja i žalost mogu izraziti. Kao što si radostan nakon pobjede, tako trebaš biti ljutit i žalostan nakon poraza. Ali ne dugo – rekla je tada Donna.

Uslijedila je kriza te godine lutanja. Bila je Donna Vekić stalno između 60. i 110. mjesta na ljestvici WTA, teško je povezivala dva ili tri dobra meča, a u jednom trenutku pala je i na 177. mjesto u poretku najboljih svjetskih tenisačica. Povremeni bljeskovi na turnirima davali su nadu, ali kriza je predugo trajala. Toliko da su je neki već i otpisali i predviđali joj kraj karijere.

– Prevelika očekivanja u tinejdžerskim godinama bila su pretežak teret. Očekivanja drugih, ali najviše zapravo od sebe same. Očekivala sam da ću ponovno igrati finala, da ću biti u top 50... Ali nije išlo tako i trebalo je još dosta godina da se razvijem, a zapravo se još uvijek nisam razvila i barem se nadam da sam daleko od svoga limita. Imam još jako puno prostora za napredovanje. Ali kad sam imala 16 godina, to mi je bilo teško shvatiti. No imala sam oko sebe roditelje i tim koji je vjerovao u mene i znao put – rekla je tada Donna.

Vrhunac krize rezultata bio je negdje sredinom 2016. godine – nanizala je 14 poraza i bila vrlo blizu toga da sruši još jedan rekord. Ali onaj negativan. No izvukla se, a sve se prelomilo pobjedom protiv danas umirovljene Ane Ivanović. Činjenica je da u posljednjih nekoliko godina Donna igra sjajan tenis, na pragu je ulaska među prvih trideset igračica. Trenutačno je na 21. mjestu, a velik je korak učinila na ovogodišnjem izdanju Wimbledona gdje je došla do polufinala. Prođe li u finale olimpijskog turnira, bit će joj to najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, a zatim tek treba vidjeti do kojih se visina može vinuti.

