Čovjek koji je stvorio Livakovića nije dočekao najveću noć njegove karijere, evo tko je legendarni Deda

Ima nešto čudesno u zadarskom zraku. Nakon sjajnog Danijela Subašića u Rusiji 2018., njegov nasljednik na reprezentativnim vratima Hrvatsku je ponovno doveo na vrata raja i u drami jedanaesteraca majstorskim obranama osigurao plasman Hrvatske u četvrfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji. No, posebno je zanimljiva priča o treneru koji je stvorio jednog od najboljih vratara Dinama i reprezentacije. Preminuo je prošle godine u srpnju.

Iza svakog dobrog vratara, nalazi se dobar treener, a legendarni nogometni trener Željko Nježić Deda bio je jedan od onih koji je prvi prepoznao potencijal u mladom Dominiku. Najveći Nježićev pulen, bez konkurencije je bio Dominik Livaković, a početaka s njim prisjetio se Deda u siječnju 2021. u intervju s našim novinarom Željkom Jankovićem

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 04.09.2013., Zagreb - Djecak Karlo Ziger, golman NK Zagreb koji ide u Chelsea. Karlo s trenerom Zeljkom Njezicem. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

- Vidjeli smo se prije utakmice s Feyenoordom. Nakon što je obranio jedanaesterac, čuli smo se i rekao sam mu da sam mu prenio pozitivnu energiju i da je zato dobro branio.

'Joj Deda, ako je tako, onda ću svaki put doći do vas prije utakmice...' kazao mi je Livi.

Više puta mu šaljem poruke, a on me najčešće nazove i kaže: 'Deda, pa zašto mi šaljete poruke, nazovite me...' Plašim se da mu smetam. A on će: 'Ma, samo me nazovite, u svako doba. Jer, vi ste mene stvorili...'

Ponosno je Deda pričao o Livakoviću. Jasno je koliko mu znači takvo priznanje.

- Čim je došao u Zagreb, osjetio sam da će biti među najboljim svjetskim vratarima. Kada sam ga jednom gledao za mladu reprezentaciju, vidio sam koliko je bolji u odnosu na konkurenciju. Iz Rusije me zove i Josip Čondrić koji odlično brani u Rusiji. I on mi često kaže da sam mu puno pomogao. - kazao nam je tada.

Dvojica vratara nisu zaboravila svoj rad s popularnim Dedom te su ga odlučili za sve nagraditi te su mu 2020. kupili novu Opel Corsu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 11.11.2019., Zagreb - Dominik Livakovic i Josip Condric poklonili su svom bivsem treneru vratara Zeljku Njezicu Dedi novi automobil. "nPhoto: Patrik Macek/PIXSELL

– Od petka nisam spavao zbog uzbuđenja. Morao sam popiti tabletu za spavanje. A kada su mi dečki uručili automobil, morao sam zvati sina iz Osijeka da me odveze doma jer su mi se noge tresle od uzbuđenja. Ne znam kako bih se zahvalio mojim dečkima. Hvala im do neba. Ovo mi je najljepši dar u životu. Ne trebam posebno naglašavati koliko mi to znači jer moj stari automobil, koji je sada već u otpadu, bio je iz 1991. godine. Do jučer sam vozio traktor, a ovo je sada avion – pričao nam je ushićeni Deda koji se i rasplakao zbog svega toga što je doživio.

Nema trenera na ovim prostorima koji je učio toliki broj vratara kao Željko Nježić. U četrdeset godina karijere deseci prvoligaških vratara prošli su obuku kod legendarnog Dede.

Legendarni nogometni trener Željko Nježić Deda preminuo je u 76. godini tijekom noći od zastoja srca i izazvao veliku tugu ne samo najbližih članova obitelji i prijatelja, već i brojnih nogometaša koji su imali čast raditi s njim.

Do samog kraja bio je razgiban i agilan, što mu je ostalo još iz doba kada je osam godina vježbao gimnastiku u Sokolu. Dobar dio njegovih nekadašnjih pulena sada je isto u trenerskim vodama. Sigurno kopiraju Nježićeve metode. Za svoj rad dobio je priznanje saveza u obliku medaljona, ali dojam je da se moglo više i bolje iskoristiti njegovo znanje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 05.12.2022., Al Janoub stadion, Katar - FIFA osmina finala Hrvatska - Japan. Dominik Livakovic Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Sakupljenih u radu s Franjom Glazerom, Mišom Etlingerom, Bogdanom Cuvajom, Zlatkom Kranjčarom, Igorom Štimcem, Ćirom Blaževićem, Draženom Besekom, Brankom Karačićem, Nikolom Jurčevićem, Milom Petkovićem, Ilijom Lončarevićem, Josipom Kužeom, Krasnodarom Rorom, Ivom Šuškom...

Kroz njegove su ruke između ostalih prošli Miroslav Žitnjak, Tomislav Piplica, Vladimir Vasilj, Vatroslav Mihačić, Dragan Stojkić, Sandro Tomić, Karlo Žiger...

Željko Nježić rodio se 13. listopada 1945., karijeru je prekinuo 1980. kao član Bregenza, zbog ozljede.

No skromni Deda nikad nije želio primati zasluge, zadovoljstvo su mu pružali svi uspjesi koje bi njegovi učenici postigli. I to je najveća ostavština, da nastave njegovim stopama, da nakon uspješnih karijera istom tom energijom usmjeravaju druge da postignu uspjeh.

Danas bi na Dominika Deda zasigurno bio ponosan.

