'Domaćin nije imao privilegije jedino kada se igralo u Hrvatskoj'

Rukomet je sport u kojem – uvijek pobjeđuje Njemačka. Ako ne može pobijediti pošteno, onda to čini uz pomoć sudaca. Kako je to kada se pomaže Njemačkoj, lani je na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj iskusio i slovenski izbornik Veselin Vujović. Litavski suci tada su Njemačkoj poklonili nepostojeći sedmerac. Tim je bodom Njemačka otišla dalje, a Slovenija nije.

– Odavno sam rekao što mislim o suđenju, sve je kako oni hoće, a mi rukometni treneri i igrači smo tu samo da im priuštimo zabavu – rekao je Veselin Vujović.

Dan nakon utakmice, hrvatski izbornik bio je nešto mirniji.

– Svi su nemirno spavali, pa i ja. I dalje ostajem pri tvrdnji da smo zakinuti za pobjedu. Dobro smo analizirali utakmicu i utvrdili da su u deset navrata danski suci pomogli Njemačkoj. Naravno, to nisu samo prazne riječi, sve te pogreške jasno su vidljive na snimci. Jer kada nekoga za nešto optužujete, morate imati jake argumente. A mi ih imamo. Sve te sporne trenutke posebno smo izdvojili, snimili te triput kopirali – kaže izbornik Lino Červar.

Zašto nama nisu pomagali ‘09.?

Što kažu neutralni promatrači?

– Vidjeli su ono što smo vidjeli i mi, da je suđenje bilo skandalozno. Zanimljivo je da su ti Danci već triput sudili Nijemcima na ovom turniru, a sudili su i finale Europskog prvenstva u Poljskoj kada su Nijemci osvojili zlato. S druge strane, njemački suci sude Danskoj u onoj drugoj skupini ključne utakmice – naglasio je hrvatski izbornik.

A glavni akteri priče, danski suci Martin Gjeding i Mads Hansen, priznali su pogrešku na štetu Hrvatske.

- Nismo uopće spavali. Nisam morao dugo gledati snimku kako bih uvidio da sam pogriješio. Jedan od kriterija kod dosuđivanja prekršaja u napadu je i da obrambeni igrač stoji mirno dok se napadač zabija u njega. To ovdje nije bio slučaj - priznao je Gjeding za dansku postaju TV2.

Zaista je nevjerojatno da je Njemačka preslikala iste metode iz 2007. godine kada je kao domaćin osvojila zlato uz obilnu pomoć sudaca. Nijemci su ovaj put cijeli ždrijeb napravili tako da su oni jedina reprezentacija koja je nakon svake utakmice drugog kruga imala dan odmora. I naravno da sam bio u pravu kada sve vodi tome da će u finalu igrati dva domaćina, Danska i Njemačka. E, sad je samo pitanje kojem će domaćinu suci više pomagati. S obzirom na to da se finale igra u Danskoj, odgovor je možda jednostavan.

– Kako to da drugi domaćini velikih natjecanja nemaju takvu pomoć sudaca? Mi je nismo imali ni 2000. godine, ni 2009., a ni prošle godine. U redu, lani smo pomislili da je došlo neko novo vrijeme, vrijeme kada domaćin nema privilegija. No, to je trajalo samo kad je natjecanje bilo kod nas. Nažalost, ovdje se ponovila 2007. godina – rekao je Červar.

Nedugo poslije utakmice počeo se na društvenim mrežama vrtjeti zanimljiv video s utakmice Hrvatska – Njemačka, zabilježen je trenutak kada suci nisu dosudili pogrešno vođenje njemačkom igraču, iako je napravio sedam koraka!

– To je samo jedan od dokaza da suci nisu ništa vidjeli kada je riječ o njemačkim igračima. Sedam koraka? To u životu nisam vidio, a u rukometu sam 45 godina. Umjesto da im suci uzmu loptu i umjesto da imamo potencijalnu priliku za 4:1, mi u nastavku te akcije primamo pogodak. Suci upotrebljavaju snimke samo kada gledaju je li lopta prešla liniju ili ne. A ne gledaju niz drugih spornih trenutaka. Ne gledaju jer im očigledno to nije u interesu.

Na stranu sve te pogreške na našu štetu, ali dotukao nas je sudački kriterij jer nije bio ujednačen. Naš igrač za isti prekršaj dobije dvije minute isključenja, a Njemačka sedmerac. S druge strane, Nijemac dobije žuti karton, a mi samo deveterac. Nijemci su igrali dulji napad, a suci su nama dizali ruku za pasivan napad za puno kraće vrijeme. Nažalost, rukomet je kao sport u velikom padu upravo zbog sudaca i ako se hitno nešto ne promijeni neće biti dobro – ističe Červar.

Jotić umjesto Cindrića

Nakon poraza od Njemačke, Hrvatskoj prijeti opasnost da ne ode na OI u Tokio 2020. godine.

– U jako smo teškoj situaciji. Ali nećemo se predati dok god imamo priliku. Nažalost, priliku da potvrdimo nastup na kvalifikacijskom turniru izgubili smo u igri s Brazilom – rekao je Červar koji je u pomoć pozvao još jednog srednjega vanjskog, Lovru Jotića, kako bi barem malo rasteretio Duvnjaka i Karačića, kad već nema Cindrića.

– Teško sam zaspao nakon poraza od Njemačke. Nažalost, suci nam nisu dopustili da pobijedimo. Ne sjećam se da sam ikada u karijeri prozivao suce, ali nakon svega jednostavno ne mogu šutjeti. Nije to bilo slučajno – zaključio je Marin Šego, vratar hrvatske reprezentacije.