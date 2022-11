Đoković: 'Sloboda govora je samo iluzija, znam da neki ljudi misle da glumim'

Jedan od najboljih tenisača svijeta, Novak Đoković, dobio je zeleno svijetlo za nastup na Australian Openu. Nakon što je prošle godine doživio brojne peripetije, ipak će se moći natjecati u Australiji.

Vlasti su ga prvo deportirale i izdale mu zabranu ulaska u razdoblju od tri godine, ali ipak se dogodio veliki preokret. Đoković se nakon toga odlučio obratiti javnosti.

- Znam da ljudi ponekad misle da glumim i da radim neke stvari jer želim biti voljen. Međutim nije tako. Samo pokušavam biti iskren. Znam da nije moguće ugoditi svima, ali ispada da nas se tjera da odustanemo od izražavanja svojih ideja s poštovanjem, bez mržnje i sa slobodom. Sloboda govora za mene je danas samo iluzija - rekao je u razgovoru za La Stampu.

- Imam jedan primjer iz ove godine, s onim što mi se dogodilo oko pitanja o cijepljenju. Bio sam za slobodu i mogućnost da sam odlučujem što ću raditi sa svojim tijelom i odmah su me optužili da sam antivakser, a ja to nisam. Ako ne pripadate određenom načinu razmišljanja, brzo postajete negativac. A to nije dobro. - zaključio je srpski tenisač.

