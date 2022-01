Đoković se javio Kyrgiosu, on otkrio sadržaj poruke: "Nisam mogao vjerovati da ćeš baš ti izaći u medije"

Nick Kyrgios ili je napravio potpuni zaokret u odnosu s Novakom Đokovićem ili jednostavno voli biti kontra većine. Naime, ponovno je stao u obranu najboljeg tenisača svijeta i poželio mu da osvoji Australian Open, u inat svima.

- Sramim se jer znam što je taj čovjek napravio za nas (Australiju, op.a.) i za sport. Mislim da način na koji se odnosimo prema njemu nije ispravan, ali mediji to vole, oni vole dijeliti ljude - kazao je Kyrgios pa nastavio:

- Kad sam prvi put pružio podršku Novaku, dobio sam "milijun" poruka u kojima me se propituje, ali svima sam rekao da ga razumijem. A kad me pitaju kako se osjećam zbog situacije, odgovorim - posramljeno. On je samo tražio razumijevanje, a postao je meta cijele Australije.

I ne samo Australije...

- Znao sam da će Nadal reći onako nešto, očekivano. Murray je isto rekao što se očekivalo, a razočarali su me i svi tenisači i tenisačice koji ga osuđuju.

Nije mu jasno ni kako ga ministar Alex Hawke može smatrati prijetnjom ako je došao igrati tenis. A potom je otkrio sadržaj poruke koju mu je Đoković poslao na Instagramu.

- Zahvalio mi se što sam uz njega jer nije očekivao da ću baš ja izaći u medije i reći sve što sam rekao. Bilo mu je drago što "pokušavam shvatiti situaciju i imati malo objektivnosti prije nego što ispalim metke". Nosit ću ulicama majicu na kojoj piše "Idemo!" (Đokovićev poznati usklik dok igra, op.a.). Mi samo želimo igrati tenis, a to nam oduzimaju - zaključio je australski tenisač koji se trenutno oporavlja od zaraze koronavirusom.