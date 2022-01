Đokovića vratili u "hotel iz pakla", pojavila se njegova prva fotografija: Shrvan je...

Australski sud odredio je ročište u slučaju poništenja vize Novaku Đokoviću u subotu u 23:30 sati po hrvatskom vremenu, kada se očekuje donošenje konačne odluke hoće li Srbina, koji dotad ostaje u pritvoru, deportirati iz Australije. Zanimljivo, iako je potvrđena odluka da neće natrag u hotel Park, već tajnu i komforniju lokaciju, vraćen je u taj migranstski smještaj.

"Zaustavite torturu, pustite ih van", uzvikivalo je desetak aktivista za prava izbjeglica dok su Đoković i pripadnici australske granične policije ulazili u podzemnu garažu hotela, u kojemu se nalazi 33 azilanta te putnici kojima je nametnuta izolacija.

"Odi doma Novače", uzviknuo je biciklist koji je prolazio pored prihvatilišta za migrante.

Đoković je ranije prespavao četiri noći u Hotelu Parku, a u ponedjeljak ga je sudac oslobodio, presudivši da je odluka o otkazivanju vize po dolasku u Australiju neosnovana.

U petak je oko 22 sata obavio razgovor s imigracijskim službenicima dok je sudsko ročište održano iza ponoći pred novim sucem Davidom O’Callaghanom. Đokovićevi odvjetnici zatražili su da na suđenju bude više sudaca čemu se vladin odvjetnik usprotivio.

Ako bubude deportiran, čekaju ga dodatni problemi. Prema članku Zakona o migracijama, u skladu s kojim je ministar Alex Hawke iskoristio ovlasti za ukidanje vize, Đoković tri godine ne bi mogao osigurati vizu za dolazak u Australiju, osim u neupitnim okolnostima koje su važne za interes Australije.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y — Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022

- Iako priznajem da gospodin Đoković predstavlja neznatan rizik, kao pojedinac, za prijenos covida-19 drugim osobama, svejedno smatram da njegovo prisustvo može predstavljati rizik za zdravlje australske zajednice - navodi Hawke u pismu srpskom tenisaču i njegovom pravnom timu.

Vučić australskom premijeru: Ne iživljavaj se nad Đokovićem

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u petak australskom premijeru Scottu Morrisonu da se "iživljava" ne samo nad Novakom Đokovićem, već i nad njegovom obitelji i čitavom nacijom, poručivši srbijanskom tenisaču da će se Srbija za njega boriti.

- Ako ste htjeli Novaku Đokoviću zabraniti da po deseti put osvoji trofej u Melbourneu, zašto ga niste vratili odmah, zašto mu niste rekli da je nemoguće da dobije vizu za vašu zemlju? Zašto ga maltretirate i zašto se iživljavate ne samo nad njim, već i nad njegovom obitelji i čitavom jednom nacijom, slobodarskom i ponositom - upitao je Vučić u snimljenoj poruci na Instagramu.

Vodeći tenisači Australian Opena žele da se tenis vrati u centar pozornosti

Vodeći igrači Australian Opena izjavili su u subotu da su umorni od sage o Novaku Đokoviću koja je zasjenila prvi ovogodišnji Grand Slam i žele da se tenis vrati u centar pozornosti. Prije početka turnira u potpunosti je dominirala borba prvog igrača svijeta da nastupi u Melbourne Parku, suočen s odlukom australske vlade da ga deportira nakon što mu je dvaput ukinula vizu.

- Neću lagati, to je bilo u svim vijestima posljednjih nekoliko tjedana. O tenisu se nije dovoljno govorilo u posljednjih nekoliko tjedana, što je šteta - izjavio je četvrti nositelj grčki tenisač Stefanos Tsitsipas novinarima u Melbourne Parku, dva dana prije početka turnira.

Foto: Bai Xuefei/XINHUA (220114) -- SYDNEY, Jan. 14, 2022 (Xinhua) -- File photo taken on Feb. 10, 2021 shows Novak Djokovic of Serbia during Australia Open in Melbourne, Australia. The Australian Government has cancelled Novak Djokovic's visa for a second time in a row, leaving a cloud of doubt over the world number one's hopes of winning a record-breaking 21st Grand Slam title in Melbourne. (Xinhua/Bai Xuefei) Photo: Bai Xuefei/XINHUA

- Cijela ova situacija oduzela je mnogo pozornosti sa nas natjecatelja - rekao je novinarima australski igrač broj jedan Alex de Minaur, 32. nositelj i nastavio:

- Osjećaj je kao da nam se oduzima natjecanje za koje samo želimo da počne. Samo smo željni izaći i natjecati se. Da budem iskren, spreman sam sve ovo ostaviti iza sebe i usredotočiti se na igranje svojih teniskih mečeva i pustiti moj tenis da govori.

De Minaur je odbio kritizirati Đokovića, ali je rekao da je njegova odluka da se ne cijepi u suprotnosti s onim što su normalni Australci morali proći. Australija je pretrpjela neke od najduljih karantena na svijetu i ima stopu cijepljenja od 90 posto među odraslima.

- Australci su prošli kroz mnogo toga. Bilo im je jako teško. Napravili su puno da zaštite sebe i svoje granice. Kao i svaki drugi tenisač, ako si htio ući u zemlju, morao si biti dvostruko cijepljen. Sve je na njemu, njegovim izborima i prosudbi - dodao je.

Prvakinja Australian Opena za žene Naomi Osaka kazala je pak da je odluka o Đokoviću na vladi a ne na igračima. Izrazila je suosjećanje s Đokovićem te se prisjetila svoje situacije kada je bila u središtu pozornosti zbog povlačenja s French Opena nakon svađe s organizatorima zbog medijskih obveza.

- Mislim da je to nesretna situacija. On je tako sjajan igrač i pomalo je tužno. Znam kako je biti u njegovoj situaciji, kad vas pitaju o toj osobi, vidjeti komentare drugih igrača, to nije najbolja stvar. Pokušavam ostati pozitivna - izjavila je Osaka, 13. nositeljica na turniru.