Dodig: Tužan sam. Svaki dan sam čekao taksi 40 minuta, nisam dobio tretman pravog sportaša

Hrvatski tenisač Ivan Dodig osvojio je Ronald Garros u paru s Amerikancem Austinom Krajičekom, Dodig i Krajiček svladali su belgijski par Gille-Vliegen sa 6:3 i 6:1 u setovima.

Dodig i Krajiček drugu godinu zaredom su u finalu Ronald Garrosa samo što su ovaj put otišli do kraja. Dodig je prije ovoga osvojio dva Grand Slama: Roland Garros 2015. s Marcelom Melom i Australian Open 2021. s Filipom Polašekom. No, ono što posebno fascinira su sjajne predstave koje Međugorac pruža u Roland Garrosu.

Njemu je to ondje bio već sedmi finale (uzevši u obzir i mješovite parove), a iz prethodnih šest ima čak tri naslova, preostala dva su u miksu: 2018. i 2019. godine u kombinaciji s Tajvankom Latishom Chan. Moglo bi se reći da se Ivan u Bulonjskoj šumi osjeća kao kod kuće, recimo kao na svojoj Crnici (Podbrdu) u rodnom Međugorju. Uglavnom, Pariz je sretan grad za njega.

Međutim, ovaj put nije bio zadovoljan gradom domaćinom, pogotovo organizacijom. Nakon turnira je rekao sve što mu je bilo na duši, ali sve je počelo još prije dva tjedna kad je Roland Garros počeo.

- Prijevoz na Roland Garrosu mi je najgore iskustvo otkad sam na touru. Ne dolaze po mene u hotel jer sam navodno predaleko da bi me pokupili, ali će me pokupiti na ulici dva kilometra od mog hotela jer je to destinacija na koju mogu doći. Malo sam zbunjen jer ne znam igram li Grand Slam ili Futures turnir - izjavio je Dodig još početkom turnira.

Tijekom pobjedničkog govora u subotu na centralnom stadionu Philippe Chatrier nije zaboravio što se dogodio. Nakon zahvala obitelji, svojem timu i stožeru, bez milosti je sve jasno poručio organizatorima.

- Ovo mi je četvrti trofej na Roland Garrosu. Imam sedam Grand Slam naslova, ali jako sam tužan jer nisam dobio tretman kakav zaslužujem kao svaki sportaš. Petnaest dana putovao sam na turnir taksijem. Sjedio sam nasred ulice, kasnio na zagrijavanje s partnerom jer sam čekao taksi 40 minuta.

- Bio sam jako tužan, osjećao sam se kao turist u Parizu. Ovaj turnir zaslužuje tretirati svakog igrača i svakog svog pobjednika kako zaslužuje. Nadam se da će sljedeće godine biti bolje - zaključio je hrvatski tenisač.

Ivan Dodig's drag tbh 🙃 he hopes the organizing committee to do better, particularly on the transportation dept (and the treatment he got?).



Agreed w/ @HanlonWalsh and some oomfies here, an unexpected drag there 🙃 still, congrats! 🔥



🎥 Eurosportpic.twitter.com/ZdV9hvGBD1