Dinamu nedostaje Olmo, a razloga za zabrinutost nema!

Pjesma Parnog valjka ‘Vrijeme je na našoj strani’, među ostalim kaže: “Nema razloga za paniku, nema mjesta za strah, pa tek je počelo...” Istina, u Dinamu nema razloga za paniku nakon samo osam osvojenih bodova od mogućih 15 nakon koronastanke, strah oko osvajanja naslova prvaka odavno je nestao, i istina je da je novi trener Igor Jovićević tek počeo.

Stanka, promjena trenera...

No možda ima razloga za zabrinutost jer Dinamo doista ne izgleda dobro. O tome svjedoči i podatak da u pet utakmica koje je vodio Jovićević, Dinamo čak triput nije zabio gol! Bjelici se to u pet vezanih utakmica nije dogodilo nijednom u dvije godine. K tome, nakon gotovo šest godina, kad su zaredom upisali 0:0 sa Splitom i Zagrebom, plavima se nije dogodilo da dvije utakmice zaredom ne zabiju pogodak.

– Ha, znao je Dinamo izgledati i bolje – sa smiješkom je na pitanje kako mu izgleda današnji Dinama kazao Igor Pamić, nekadašnji centarfor plavih i dodao:

– Nije to ništa posebno čudno, Dinamo je ostao bez Danija Olma, promijenio je trenera, dug je bio prekid prvenstva, osvojen je naslov prvaka, igračima je pomalo već svega dosta, stoga ne trebaju čuditi slabije predstave. I sve će to biti u redu ako dečki rade, a vjerujem da rade za ono što ih čeka za mjesec-dva. Jovićević pokušava neke stvari, ako je to planski zbog onoga što ga kasnije čeka u Europi, onda u redu. Trener i klub znaju situaciju i uvjeren sam da imaju svoj plan, a sve to zbog duge stanke i nije lako. No zbog svog ugleda, Dinamo bi morao ipak bolje izgledati, ne postići nijedan gol u dvije utakmice sigurno ne izgleda dobro. Vratit ću se na Olma, Dinamo je išao na njegov pogon. Ne znači da je bio najbolji, ali on je bio igrač koji radi razliku, kreativac, razigravač koji je znao pomutiti suparničke linije, jak u igri jedan na jednoga, razigrao bi cijelu momčad i sad bi trebalo pronaći njegovu zamjenu – priča Pamić.

Ima puno olakotnih okolnosti zbog čega Dinamo izgleda ovako i Pamić ih je dobro pobrojio, pa ipak je jako neobično da se plavi ovako muče u HNL-u.

– Svi smo pod dojmom toga kako je Dinamo igrao u Europi, ali nemojmo zaboraviti da je i kod Bjelice puno utakmica u ligi dobio s 1:0. Uz to, HNL je puno jača nego prije. Tek za dva mjeseca ćemo znati je li Jovićević radio planski na ovom početku kako bi, kad bude najvažnije, Dinamo bio na najvišoj razini – zaključio je Pamić.

Nekadašnji trener plavih Zlatko Kranjčar nije iznenađen slabijim partijama Dinama u ovom nastavku prvenstva.

– I sam sam imao takvih razdoblja kad je naslov već osvojen, kad momčad više ne ide 100 posto, već samo sve pokušava privesti kraju. Treba imati razumijevanja, jer ovo je doba u kojem novi trener dosta eksperimentira, vidim da ulazi dosta mladih igrača. I sam Jovićević kaže da su počeli s pripremama za ono što ih čeka u Europi i mislim da je to dobar put. Stoga, mislim da ovih nekoliko utakmica u kojima Dinamo izgledao najbolje nisu nikakav razlog za zabrinutost – kazao je Cico Kranjčar.

Petković mora na pregled

Ako je to cijena za dobar Dinamo u Europi, onda se, kad ta Europa dođe, više nitko neće sjećati ovih lošijih partija, pa kad nisu zabrinuti osvjedočeni dinamovci Kranjčar i Pamić, onda valjda ne trebaju biti ni navijači, koliko god statistika ne izgledala dobro.

No razloge za opravdanu zabrinutost donosi korona. Virus je i dalje prisutan oko nas, ponovno ima dosta novozaraženih i u Dinamu se pokušavaju osigurati i protiv te pošasti. Tako će liječnik plavih dr. Ivica Smodek održati predavanje za igrače kako bi se što bolje štitili. Zacijelo će ih upozoriti od opasnosti zaraze u noćnim klubovima koji sigurno nisu mjesta na koja bi trebali izlaziti, ne samo zbog toga što ne bi trebali trošiti noći na izlaske, već i zato što bi se lako mogli zaraziti i cijeli projekt dovesti pod ozbiljan upitnik.