Dinamo sprema veliki transfer? Za pet milijuna eura dovode bivšeg igrača Schalkea, ljetos im zabio

Hrvatski prvak Dinamo u potrazi je za vrhunskim krilnim napadačem nakon odlaska Mislava Oršića u Southampton. Navedenu poziciju može pokriti nekoliko članova modre svlačionice, poput Darija Špikića i Petra Bočkaja, no zamijeniti dojučerašnjeg predvodnika maksimirskog kluba zahtjevan je zadatak. Navijači nisu najzadovoljniji nekim od posljednjih rezultata, u Koprivnici je momčad Ante Čačića uzela samo bod (0:0) i pojačanja bi im dobro došla.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A sad su izabrali svoju metu. Bernard Tekpetey (25) bivši je igrač Schalkea koji danas nosi dres bugarskog Ludogoreca. Kako piše portal Sport World Ghana, Dinamo se za njegov potpis bori s ukrajinskim Šahtarom trenera Igora Jovićevića - oba kluba ušla su u konakt s predstavnicima nogometaša.

Spominje se cifra od pet milijuna eura, što su modri navodno spremni platiti. No, moraju se požuriti ako misle ozbiljno, jer prijelazni rok traje do 15. veljače. Tekpetey je u Schalkeu, uz različite posudbe, bio sve do ljeta 2021., kada odlazi u Bugarsku, u klub u kojem je i Simon Sluga.

Tekpetey je ljetos zabio za Ludogorets protiv Dinama u 3. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, u susretu koji je otišao u ruke hrvatskog kluba (2:1). Prema Transfermarktu vrijedi 3.2 milijuna eura, a ima i dva nastupa za reprezentaciju Gane s početka 2017. godine.