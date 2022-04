Dinamo protiv kijevskog imenjaka igra humanitarnu utakmicu na Maksimiru!

Zagrebački Dinamo će u četvrtak, 28. travnja s početkom u 18 sati ugostiti Dinamo iz Kijeva, a sav prihod od prodaje ići će gostima iz Ukrajine, objavili su plavi na službenim stranicama.

- GNK Dinamo punim je srcem prihvatio inicijativu Dinama iz Kijeva za odigravanjem međusobne humanitarne utakmice. Dio je to šire akcije popularnog ukrajinskog kluba koji je, pod sloganima 'Stop the War' i 'Match for Peace', organizirao turneju koja uključuje pet međunarodnih humanitarnih utakmica. Sukladno rasporedu, suparnici Dinama iz Kijeva bit će varšavska Legia, turski Galatasaray, bukureštanski FCSB, njemačka Borussia Dortmund i GNK Dinamo - stoji na web-stranici Dinama.

Humanitarna utakmica igra se na glavnom terenu maksimirskog stadiona.

Inače, u Splitu će se 1. svibnja odigrati humanitarna utakmica između Hajduka i Šahtara iz Donjecka, a sredstva koja će se prikupiti bit će namijenjena braniteljima Ukrajine, liječnicima, volonerskim udrugama i djeci pogođenoj ratom.