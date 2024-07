Dinamo potvrdio dolazak novog igrača na Maksimir, stiže iz Francuske

Dinamo je doveo drugog vratara ovog prijelaznog roka. Nakon što je otkupio Nikolu Čavlinu (22) iz Lokomotive za 750 tisuća eura, Dinamo je doveo i Ivana Filipovića (29) iz Parisa. Filipović, za razliku od Čavline ne odlazi na posudbu, već bi trebao biti pričuva za Ivana Nevistića.

Filipović je rođen 13. studenoga 1994. u Slavonskom Brodu, nogometno je stasao u Graničaru iz Županje gdje je još u ranim dječačkim danima načinio prve nogometne korake, s nepunih 17 priključio se vinkovačkoj Cibaliji gdje je i počeo seniorsku karijeru.

Od 2015. do 2017. godine branio je za zagrebačku Lokomotivu, potom jednu sezonu proveo na posudbi u Sesvetama nakon čega su uslijedile pune tri godine u Slavenu Belupu, od 2018. do 2021., i potom nove tri u Parisu. U zadnja dva nastupa u Maksimiru, na proljeće 2021. u dresu koprivničkog kluba, predvodio je momčad u kapetanskoj ulozi, i to u razmaku od samo tri dana, prvo u prvenstvu, potom i u Kupu.

Filipović bi trebao zamijeniti Danijela Zagorca koji je do sada bio pričuvni vratar. U Dinamu će ga dočekati poznata lica. Danijel Zagorac i Dino Perić bili su mu suigrači u Lokomotivi, a u Parisu Maxime Bernauer. Svojedobno je bio u kadru U-19 i U-21 reprezentacije kad su u sastavu bili i Josip Mišić, Dino Perić i Marko Rog. Za Sesvete je nastupao u doba dok je momčad vodio glavni trener Sergej Jakirović.

"Iznimno mi je drago i počašćen sam što mi je Dinamo pružio priliku da postanem dio njihove momčadi. Radi se o najvećem i najuspješnijem hrvatskom klubu, a količina nogometnog talenta i znanja prisutnog u njihovoj svlačionici nešto je što samo po sebi predstavlja ogroman motiv da svakodnevno radim na sebi i iz dana u dan pokušavam biti sve bolji. Navijačima mogu obećati da ću na svakom treningu davati sve od sebe, a kad se pruži prilika, pokušat ću je objeručke zgrabiti i na taj način dokazati klubu da mi je s razlogom ukazao povjerenje" kazao je za službenu stranicu prilikom potpisivanja ugovora Filipović.

