Dinamo je bacio oko na velikog talenta: Na Maksimir bi uskoro mogao doći potpuno besplatno

Nogometaši Dinama danas će (od 17.30 sati) u austrijskom Bad Radkersburgu u prijateljskom susretu odmjeriti snage s bugarskom momčadi CSKA iz Sofije. Drugu ovotjednu prijateljsku utakmicu momčad Sergeja Jakirovića odradit će pak u subotu protiv puno renomiranije momčadi, turskog Bešiktaša. Jakirovićeva momčad ovih dana radi iznimno intenzivno u vrelim austrijskim uvjetima, tako je bilo i jučer, a odgovorni za sportsku politiku polako sistematiziraju roster za sljedeću sezonu. Dolazak Marka Pjace sigurno je sjajna stvar za novi iskorak ove momčadi, barem na ligaškoj razini, no više nas zanima što plavi mogu u europskim okvirima.

Pojačanja iz Kazahstana

Nova meta hrvatskog prvaka je 22-godišnji Maksim Samorodov, član kazahstanskog prvoligaša Aktobea. Riječ je o jednom od najperspektivnijih igrača Kazahstana, igraču koji je već 22 puta nosio dres nacionalne reprezentacije, tu zabio i tri gola. Dobra je stvar što mu ugovor s Aktobeom istječe krajem ove godine pa bi ga Dinamo, eventualno na zimu, mogao dovesti bez odštete. Sportskog direktora Marka Marića navodno je zaintrigirao i Adam Buksa. Riječ je o 27-godišnjem poljskom napadaču koji je lani igrao za francuskog prvoligaša Lens. No, ova je priča malo manje realna, budući da Buksa ima nekoliko ozbiljnih ponuda, među njima je i navodno ona iz Bešiktaša, koji ga je spreman platiti četiri milijuna eura i dati mu ozbiljan, opet milijunski, ugovor. Među imenima koja se spominju kao potencijalna pojačanja nalazi se i ono Juana Cordobe. S ovim Kolumbijcem već traju pregovori, a maksimirski klub na stol je navodno stavio ponudu od milijun i pol eura.

Kada govorimo o odlascima, prema informacijama bliskim klubu, na izlaznim je vratima Dinama i Dario Špikić. Ovaj 25-godišnji krilni napadač maksimirske momčadi navodno bi mogao prema MLS-u. Špikić je, dakle, jako blizu dogovora sa Seattle Soundersima, koji su za njega spremni platiti 1,5 milijuna eura.

A odlazak Takura Kaneka iz Dinama od jučer je postao i službena informacija. Kaneko je u dresu Dinama osvojio dvostruku krunu i u 41 utakmici zabio pet golova te upisao šest asistencija. Japanski krilni napadač u početku je bio osporavan, no poslije se prometnuo u jednog od ljubimaca maksimirske publike.

Dinamo ga je mogao otkupiti od japanskog Sappora, koji je za njega tražio 1,1 milijun eura, i to je bilo dogovoreno prije posudbe, no modri su tražili popust, na koji Japanci nisu pristali pa je Kaneko otišao iz kluba. Također, prema posljednjim informacijama, na izlaznim je vratima i Petar Sučić, za kojeg je u klub, navodno, stigla i ponuda talijanskog Coma. Ako se uistinu dogodi, taj bi transfer mogao biti realiziran do kraja ovog tjedna. Talijani su, navodno, za Sučića ponudili osam milijuna eura, a još dva mogla bi biti isplaćena kroz bonuse. U modroj svlačionici od zadnjih veznih sada su ostali Arijan Ademi i Josip Mišić. Na meti modrih je i Max Elšnik, slovenski reprezentativac, na kojeg je oko bacio i Hajduk.

Marić: Nema žurbe

– Prioritet nam je bio dovođenje Pjace, u tome smo i uspjeli. Došao je i Torrente, pa sam siguran sam da smo, po imenima i kvaliteti, najbolji u Hrvatskoj. Ne bih govorio o igračima koji bi uskoro mogli doći ili otići, ali dosad smo dobro radili, a do kraja prijelaznog roka bit će još dolazaka i odlazaka. No, nećemo žuriti, dovodit ćemo samo igrače koji mogu ojačati naš roster i koji nam profilno odgovaraju, a teško ih možemo naći na našem prostoru. Lako se može zaključiti da su to krilni napadači jer imamo mali genski problem s moći i brzinom, pa takve igrače ne razvijamo u dovoljnom broju – rekao je Marko Marić, sportski direktor Dinama.