Dinamo dovodi zvučno pojačanje? Posao je pred realizacijom, a evo kako stvari stoje s Petkovićem

Većina igrača Dinama tijekom vikenda obavit će testiranja pa će trener plavih Sergej Jakirović u ponedjeljak znati u kakvom su mu stanju igrači, prvog dana priprema imat će sve na stolu, iako ne i reprezentativce Brunu Petkovića i Martina Baturinu koji će dobiti odmor nakon Europskog prvenstva. Iako se na Euru njih dvojica nisu previše istrošila, odmora nisu imali i zaslužili su malo odmaka od nogometa, a bit će dovoljno vremena da se spreme do početka prvenstva koje starta prvih dana kolovoza.

Činjenica da plavi u Europi kreću tek od play-offa Lige prvaka 20. kolovoza dala im je puno vremena i za odmor i za normalne pripreme, a ni u uredima sportskog sektora nije moralo biti tako "panično" kao prethodnih godina kad su plavi u Europi startali sredinom srpnja. Tako dug razmak između posljednje odigrane službene utakmice na kraju jedne i prve na početku nove sezone Dinamo nije imao od 1996. godine i sad im je to dobro došlo.

Bulat blizu odlaska

Mogli su mirnije pripremati i prijelazni rok koji je počeo, ponajprije oko dolaska novih igrača. Odlasci ionako ne ovise o njima, nego o mogućim zainteresiranim kupcima, a do toga će se ipak pričekati još neko vrijeme kad se klubovi u ostalim ligama počnu kompletirati i slagati svoje igračke rostere.

Bruno Petković i dalje je igrač Dinama, nitko nije iskoristio njegovu izlaznu klauzulu od dva milijuna eura koja je vrijedila do 15. lipnja, sad je nova na snazi, od 2,5 milijuna eura do 15. lipnja. Dogovori li Petković svoj transfer s nekim klubom, Dinamo tu nema što reći, nego uzeti tih 2,5 milijuna. Dakle, do 15. srpnja sve je na Petkoviću, odluči li on otići u klub koji je spreman platiti taj iznos, plavi će ostati bez njega. Iako, ne bi nas iznenadilo da Petković ostane i nakon tog 15. srpnja, u tom slučaju više nema nikakve izlazne klauzule, fiksne odštete i onda bi se o iznosu odštete pitalo Dinamo. Isto tako ne bi nas iznenadilo ni da Petković ostane igrač Dinama i u novoj sezoni, možda bi drugdje mogao zaraditi nešto više, ali ovdje je kod kuće, ima zvjezdani status i teško da će mu negdje drugdje biti bolje.

Tek treba vidjeti hoće li se realizirati transfer Marka Bulata, za njega je zainteresirano nekoliko klubova s opcijom posudbe uz mogućnost otkupljivanja ugovora. U Maksimiru vjeruju da će Jakirović i dalje imati Martina Baturinu iako se nikad ne zna kada može stići ponuda koja se ne može odbiti, no u svakom slučaju Martin je zasad plava desetka.

U Dinamu imaju puno igrača pod ugovorom, pogotovu onih nešto mlađih i sigurno je da će neki od njih ići na posudbe. Tek će se vidjeti što će biti s nadarenim Gabrijelom Rukavinom koji je prošlu sezonu dobro igrao u Gorici, vidjet će se hoće li na novu posudbu, kao što će sad u Goricu ići Jakov Gurlica i Toni Majić. Ovog ljeta dosta je klubova HNL-a zainteresirano za mlade igrače Dinama, s tim klubovima ozbiljno se razgovara kako bi razvijali plave igrače, ali i kako bi ti klubovi imali financijske koristi od toga.

Gabriel Vidović više nije igrač Dinama, njemu je kao i Kaneku istekla posudba. Plavi se s Kanekovim klubom nisu dogovorili o otkupu, ali od Vidovića plavi još nisu digli ruke. No treba puno vremena da bi se to riješilo. Vidović sigurno nije u fokusu Bayerna niti je na popisu prioriteta za rješavanje statusa. Naime, njemu za godinu dana istječe ugovor pa bi mu trebali ili ponuditi novi pa ga ponovno poslati na posudbu ili bi ga trebali, kako bi to Dinamo želio, prepustiti plavima i sljedeći transfer dijeliti čak i u omjeru pola-pola. No tko zna kada će Bayern imati vremena za rješavanje statusa Vidovića kojeg u Maksimiru svakako žele.

Dolaze golman i stoper

Dinamo je blizu dovođenja nekolicine igrača, sigurno je da slovenski reprezentativac Adam Gnezda Čerin nije tako blizu, Panathinaikos je tražio četiri milijuna eura, plavi su bili spremni ići do dva milijuna, ali kako je Gnezda Čerin odličan na Euru, a Slovenija je prošla skupinu, cijena bi mu mogla samo još skočiti. Zasad je blizu dolaska Marko Pjaca iako se ne može reći da je gotovo dok god ne bude potpisano, plavi bi rado kupili Marina Šotičeka, izuzetno motoričnog igrača Lokomotive, a izgledno je da dolazi i vratar Ivan Filipović. Riječ je o bivšem vrataru Slaven Belupa koji je zadnje tri sezone branio za francuski drugoligaš Paris FC u kojem je bio suigrač Bernaueru. Uskoro će navršiti 30 godina i idealna je opcija za drugog ili trećeg vratara. Jer plavi imaju Nevistića, kad uzmu Čavlinu, on će ići nekamo braniti, Zagorcu je 37 godina i plavi su tražili golmana koji je spreman sjediti na klupi, ali i uskočiti među vratnice kad bude trebalo.

Uz to, Dinamo radi i na dovođenju Raula Torrentea, 23-godišnjeg stopera španjolske Granade, kojeg je želio i zimus. Sada je Torrente slobodan igrač i pregovori traju, koliko znamo realizacija posla jako je blizu. Torrente je bio perspektivan stoper, ali imao je tešku ozljedu koljena prije dvije godine. Dugo je bio izvan terena pa se nije uspio vratiti u pravu formu. U posljednjim je kolima igrao, ali mu Granada nije ponudila novi ugovor i, prođe li stroge preglede liječničke službe Dinama, već za koji dan mogao bi postati igrač Dinama.