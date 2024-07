Dinamo blizu dovođenja napadača nakon što je Hrvat odbio plaću od 200 tisuća eura godišnje

Dok se Dinamovi igraći pripremaju u Bad Radkersburgu, Dinamov sportski direktor Marko Marić traži nove igraće. Nakon što je riješeno pitanje stopera dolaskom Raula Torrentea i Sammyja Mmaeea (kojeg samo službena objava dijeli od modre svlačionice), Dinamo se bacio u potragu za pojačanjima u napadu.

Kako smo već pisali vratio se Marko Pjaca, a sada Dinamo pokušava pronaći opciju za desno krilo. Prva opcija bio je Martin Šotiček, no njegov dolazak je upitan zbog nesuglasica oko plaće. Dinamo je igraću ponudio početnu plaću od 200 tisuća eura po sezoni uz ugovoreni rast netom nakon ispunjenja uvjeta što je igrač odbio. Dinamo i igračev tim su i dalje u kontaktu, no teško da će Šotiček dobiti onoliko koliko traži.

Blizu dolaska je i Kolumbijac Juan Cordoba. Što se njega tiče, njegov klub Deportivo Cali tražio je pet milijuna eura za njega, no sada se taj iznos značajno smanjio. Cordobinom dolasku u Dinamo ide u prilog da igrač želi u Europu, a njegov tim smatra da je Dinamo bolja opcija od grčkog Olympiakosa. Dinamo ima želju dovesti i Marca Pašalića, no budući da "alfa i omega" Rijeke Damir Mišković traži pet milijuna eura za svoju zvijezdu teško da će se to desiti.

Što se tiče centralnog napadača, valja napomenuti da je Petkovićeva otkupna klauzula od 2,5 milijuna eura istekla u ponedjeljak, te sada potencijalni kupac mora s Dinamom dogovarati cijenu. Usprkos tome, Dinamo i dalje traži centralnog napadača zbog mogućih odlazaka, a glavni kandidat za tu poziciju je Kevin Carlos. Španjolsko-nigerijski napadač je prošle sezone za Yverdon Sport u Švicarskoj Super Leaguei postigao 14 pogotka, a imao je i četiri asistencije.

U Dinamu rade i na odlascima. Klub su trajno napustili Gabriel Rukavina, Marko Tolić, Marko Soldo, Boško Šutalo, Filip Brekalo, Luka Lukanić i Josip Drmić, a modru bi svlačionicu trebali napustiti i Mahir Emreli koji se želi vratiti u Qarabag, kao i Petar Bočkaj, za kojeg je zainteresiran Šibenik. Blizu odlaska su i Dario Špikić koji ima ponudu iz SAD-a, kao i Fran Brodić koji ima više ponuda.

Ponuda Coma za Petra Sučića je trenutno odbijena, jer se u Dinamu nadaju da će je Como povećati. Klub su napustili i Nikola Čavlina, Fran Topić i Marko Bulat, no njihov odlazak je za sada samo privremeni, te bi se nakon posudbe trebali vratiti u Dinamo.

