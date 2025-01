Dinamo bi večeras mogao objaviti ime novog igrača. Saznali smo što je s dolaskom Ivanušeca

Dinamo će u utorak otputovati u London gdje ga u srijedu očekuje sraz s Arsenalom u sedmom kolu Lige prvaka. Taj susret sudit će Nijemac Daniel Siebert, on je Dinamu ostao u dobrom sjećanju jer je proljetos sudio derbi na Poljudu kada su plavi slavili s 1:0 i krenuli juriti prema naslovu prvaka. Njegovo suđenje ocijenjeno je kao najbolje među svim strancima koji su sudili u HNL-u. Nadajmo se da će i sada biti tako dobar u ovom susretu na Emiratesu.

Ono što je sigurno, u toj utakmici, kao ni u onoj protiv Milana u posljednjem kolu Lige prvaka, neće biti Wilfrieda Kange i Luke Ivanušeca, kao ni Nike Galešića i Bartola Franjića. Druga su dvojica već igrači Dinama, ali kako se Liga prvaka igra po novom formatu, osam je utakmica u ovoj fazi, i za te dvije preostale, ne mogu se prijavljivali novi igrači, pa će biti na raspolaganju za utakmice u nokaut fazi, nađe li se tamo Dinamo.

No, na startu nastavka HNL-a, u kojem Dinamo u subotu prvo dočekuje Istru u Maksimiru, mogli bismo vidjeti Galešića i Franjića, a možda i Kangu. Naime, 26-godišnji napadač u nedjelju navečer došao je u Zagreb i krenuo na liječničke preglede. Bude li sve u redu, trebao bi potpisati trogodišnji ugovor i već bi u subotu mogao igrati, procijeni li Fabio Cannavaro da ga odmah treba gurnuti u vatru. Za očekivati je da će debitirati, iako ne baš od prve minute. No, sigurno je da bi navijači rado vidjeli novog napadača za kojeg plavi trebaju platiti 1,7 milijuna eura odštete Herthi, a njemu 700 tisuća eura godišnje uz bonuse (za svaki postignuti pogodak 3000, a asistenciju 1500 eura). I mogu se nadati da će u Dinamu proigrati, jer u Herthi i na posudbi tijekom prvog dijela ove sezone nije igrao dobro, na kraju je imao i neznatnu minutažu, no možda će mu način igre Dinama, pogotovo u HNL-u kad plavi uglavnom napadaju, više odgovarati.

I dok Kanga čeka uspješni prolazak liječničkog pregleda, Luka Ivanušec čeka rasplet sastanka predstavnika Feyenoorda i Glasgow Rangersa. Naime, Feyenoord ima previše igrača na posudbama i ne može sad posuditi Ivanušeca Dinamu dok nekoga s posudbe ne vrati, a najbliže je povratku igrač koji je sad u Rangersima, Kasanwirjo je ionako ozlijeđen, ima problem s koljenom i tko zna kad će moći igrati.

