Daleko je još do kraja ovog zimskog prijelaznog roka, do sredine veljače mogu se u HNL-u dovoditi igrači, ali naši prvoligaši već su trebali odraditi poslove ako su mislili nekoga dovoditi, jer već u petak kreće nastavak HNL-a. Odnosi se to i na Dinamo koji, doduše, i nešto radio u ovom prijelaznom roku, ali dojam je da baš i nije napravio nekakav veliki posao, koliko god se najavljivalo da će biti ozbiljnih pojačanja koja su potrebna da bi plavi dostigli sedam bodova zaostatka za Rijekom i Hajdukom.

Dosad je Dinamo doveo jedno pojačanje, iako tek treba vidjeti kako će se Niko Galešić snaći u zahtjevnom maksimirskog klubu. No, Galešić je bio meta, skupo je plaćen, ali on je ono što je procijenjeno da je nužno za način igre kakvu želi Fabio Cannavaro, brzi stoper koji zna igrati. No, to je jedini, bar zasad, konkretni dolazak. Istina, stigao je i Franjić, ali on je došao na posudbu. Uz to, očito je da je došao kako bi pokrpao poziciju gotovo vječno deficitarne pozicije lijevog beka iako je prije svega zadnji vezni. I kao zadnji vezni je potreban dok se Mišić ne vrati u formu, a trebat će ga povremeno i odmoriti. Istina je da se s Franjićem može svašta kombinirati i da je dobro došao u ovaj roster plavih.

No, Franjić nije trajno rješenje, nagađalo se da će plavi dovesti Grega Taylora, lijevog beka Celtica kojem na ljeto ističe ugovor, ali u ovom trenutku ni tu nema pomaka i čini se da od tog posla neće biti ništa, bar zasad, pa će se nastaviti "krpanje" na toj poziciji.

GALERIJA Pogledajte atmosferu u zagrebačkoj Areni, ovako navijaju Hrvati

Dugo se najavljivala posudba Luke Ivanušeca, ali njega još nema. U subotu je utakmicu svog Feyenoorda odgledao s klupe i on bi zacijelo rado došao u svoj Dinamo, no tu postoje određeni administrativni problemi i upitno je hoće li biti riješeni, a upitno je i koliko je nužan plavima s obzirom na to da imaju niz igrača koji igraju na lijevom krilu (Pjaca, Hoxha, Stojković).

Dakle, trebalo je dovesti lijevog beka, ali još je važnije bilo dovesti napadača, jer Petković još nije sto posto spreman, a Kulenović ne može sam, pogotovu kad nije u formi kao u posljednje vrijeme. Trebao bi doći Wilfred Kanga, 26-godišnjak iz Cardiffa koji u subotu nije konkurirao za utakmicu. No, on još nije potpisao, a utakmica s Istrom je već u subotu. Ne trebao o njemu suditi po tome što u ovoj sezoni u 16 utakmica za Cardiff nije nijednom bio strijelac, tako je bilo i s Petkovićem kad je dolazio u Dinamo iz Italije pa je postao stožerni igrač plavih i reprezentativac.

No, upitno je u kakvoj je formi Kanga, fizički bi trebao biti u redu jer je Cardiff u pogonu, ali je problem što je u 16 nastupa Kanga imao jako malu minutažu, pogotovu u posljednje vrijeme. Još je na početku sezone bio pet puta u prvih 11, ali niti jednom nije odigrao 90 minuta, no od rujna mu je minutaža znatno padala, pa se svela na "mrvice", ali je uglavnom boravio na klupi ili čak i na tribinama. U posljednjim susretima skupio je očajno malu minutažu, u 21 utakmici Cardiffa od tog rujna odigrao je ukupno manje od 90 minuta.

Igrač je Herthe na posudbi u Cardiffu, no u ta dva kluba nije se iskazao, u Maksimiru kažu da mu njihov način igre nije odgovarao, da će u Dinamu biti bolji, na razini koju je imao dok je igrao u Young Boysima i Standardu. Možda su i u pravu, ali problem je što Kanga još nije igrač Dinama. Sve se to u Dinamu moralo kvalitetnije odraditi, koliko je pozitivno što nikoga nisu prodali, što će se neki igrači oporaviti, moralo se bolje odraditi ovaj prijelazni rok. Kao što se moralo bolje odraditi i nekoliko prošlih.