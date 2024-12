Detalji o ucjeni Schumacherove obitelji koji će šokirati svijet: Zaštitar se smijao prije suđenja

Na civilnom sudu u njemačkom Wuppertalu počeo je sudski proces trojici muškaraca koji su ukrali čak 1500 fotografija, 200 videosnimki i detaljne medicinske nalaze o stanju legendarnog F1 prvaka Michaela Schumachera (55), čije je zdravstveno stanje nepoznato nakon teškog pada na skijanju u Alpama u prosincu 2013. godine.

Obitelj višestrukog svjetskog prvaka nedavno je pogodila prava drama. Bivši dugogodišnji zaštitar obitelji Markus Fritsche (53) pokrenuo je ucjenu protiv obitelji i s dvojicom suradnika ukrao osjetljive fotografije i dokumente s ciljem da iznudi čak 15 milijuna eura. Njemačka policija ga je uhvatila, kao i suučesnike u ovom pothvatu. To je njegov prijatelj Yilmaz Tozturkan (53), bivši zaštitar u noćnom klubu koji je u blizini vile obitelji Schumacher i njegov sin Daniel Lins (30) koji je stručan u području IT-a. Trojica su muškaraca prijetili obitelji Schumacher da će objaviti osjetljivi materijal na dark webu ako ne dobiju što žele.

Fritsche je pješke došao na suđenje, a Daily Mail prenosi kako se dobro zabavljao i šalio te je bio opušten dok je ulazio u zgradu. Obitelj Michaela Schumachera tražila je da dio ovog sudskog procesa bude zatvoren za javnost zbog osjetljivosti informacija. Ako sud odobri taj zahtjev, onda javnost neće čuti informacije o zdravstvenom stanju Michaela Schumachera, koje više od desetljeća zanima njegove navijače i ljubitelje Formule 1.

- Fritsche i ja se dugo poznajemo i uvijek smo bili u kontaktu. Jednom smo se našli na kavu, a on mi je rekao kako je došao do tog osjetljivog materijala, pa me pitao možemo li išta napraviti po pitanju toga. Rekao sam mu kako ću se raspitati, ali da ćemo nešto sigurno moći napraviti - rekao je Tozturkan pred sudom, pa nastavio:

- Dobio sam dva tvrda diska, jedan je bio crn, a drugi plavi. Priznajem skoro sve, ali nisam kupio fotografije. Pokušao sam ih prodati, ali sam kontaktirao obitelj Schumacher nakon što nisam imao zainteresirane kupce. Moj sin pomogao mi je samo u izradi email adrese, to je to. On nije znao ništa oko pokušaja ucjene - prenosi Daily Mail njegovu izjavu.