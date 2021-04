Dejanova smrt je sve digla na noge: Evo kako će se te tragedije pokušati spriječiti

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker i predsjednik Zdravstvene komisije HNS-a prof. dr. Dragan Primorac, predstavili su u zagrebačkom hotelu As "Hrvatski model prevencije iznenadne srčane smrti u sportaša."

Hrvatski model prevencije iznenadne srčane smrti u sportaša analizom ciljanih gena i pripadajućih mutacija povezanim sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti sportaša nedavno je objavljen u znanstvenom časopisu Frontiers in Medicine.

- Nažalost, prije nekoliko dana bili smo svjedoci tragičnog događaja u kojem je preminuo mladi nogometaš Otoka, Dejan Oršuš, zbog čega ovom prilikom upućujem najdublju sućut njegovoj obitelji. Nadam se da će ovaj model biti put kojim ćemo prevenirati iznenadnu srčanu smrt na nogometnim terenima - kazao je Šuker.

- HNS je od početka realizacije projekta već u dva navrata liječnicima svih hrvatskih reprezentacija te klubovima Prve i Druge HNL te Prve HNLŽ, uputilo dopis u kojem ih poziva da igrače iz rizičnih skupina pravovremeno pozovu na pregled od strane nadležnog liječnika. Time se HNS globalno pozicionirao kao prvi nogometni savez na svijetu koji je predložio ovakav oblik sustavnog genetičkog testiranja s ciljem prevencije iznenadne srčane smrti - naglasio je predsjednik HNS-a.

Znanstvenici Specijalne bolnice Sv. Katarina, službene bolnice Hrvatskog nogometnog saveza, u suradnji s kolegama iz SAD-a, Kanade, Hrvatske i Njemačke objavili su rezultate vezane uz ulogu specifičnih genetičkih biljega kao mogućih prediktora iznenadne srčane smrti u sportaša.

Rezultati istraživanja koje je obuhvatilo tri generacije obitelji sportaša preminulog od iznenadne srčane smrti, objavljeni su u znanstvenom časopisu Frontiers in Medicine.

U objavljenoj studiji analiziran je do sada najveći broj gena povezanih s nizom nasljednih kardioloških stanja koja dovode do iznenadne srčane smrti, točnije 294 gena. Među analiziranim genima su i oni koji dovode do raznih poremećaja električne aktivnosti srca uključujući nasljedne poremećaje ionskih kanala srca poput sindroma produljenog QT intervala, Brugadinog sindroma, ali i geni čije promjene dovode do strukturnih promjena srca poput kardiomiopatija (najčešće hipertrofijska kardiomiopatija), te niza drugih stanja.



- Prevencija iznenadne srčane smrti golemi je izazov u medicini. Ovim pitanjem se bave mnogi, no niti jedna medicinska disciplina sama za sebe ne može dati odgovore na sva pitanja vezano uz iznenadnu srčanu smrt sportaša. Cilj tima kojeg je okupila Zdravstvena komisija HNS-a, tijekom zajedničkog projekta utvrditi koliko i kako genetika, posebice kod predisponiranih sportaša može pomoći u prevenciji iznenadne srčane smrti sportaša. U projekt je uključeno International Society for Applied Biological Sciences, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Hrvatsko društvo za preciznu (personaliziranu) medicinu te Hrvatsko društvo za reanimatologiju Hrvatskog liječničkog zbora, a svim osobama kojima će se kroz probir utvrditi da pripadaju rizičnim skupinama pružit će se informacija u sklopu genetskog savjetovanja. - istaknuo je prof. dr. Dragan Primorac.

Studija “Razvoj cjelovitog modela prevencije iznenadne srčane smrti: Analiza 294 gena i pripadajućih mutacija povezanim sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti sportaša” je rađena pod vodstvom prof.dr. Dragana Primorca, predsjednika Zdravstvene komisije HNS-a i prof. dr. Johannes Brachmana, jednog od vodećih njemačkih kardiologa, a u projektu su sudjelovali kardiolozi doc. dr. Jozica Šikić, doc. dr. Vjekoslav Radeljić, doc. dr. Šime Manola, prof. dr. Jure Mirat, dr. sc. Jasmina Ćatić, te dr. sc. Ljubica Boban, doc. dr. Andrea Skelin, dr. Vitorio Perić, dr. Vilim Molnar i dr. Vid Matišić. Iz američke korporacije Invitae u projektu su sudjelovali dr. sc. Robert Nussbaum, dr. sc. Swaroop Aradhya, mr. sc. Tanja Sofrenović i mr. sc. Matteo Vatta.

S objavljenim “hrvatskim modelom“ koji uključuje analizu do sada najvećeg broja gena povezanih s iznenadnom srčanom smrti nogometaša, posebice u igrača iz rizičnih skupina predsjednik HNS-a Davor Šuker upoznao je čelnike Fife i Uefe, Giannija Infantina i Aleksandera Čeferina.

Mladi nogometaš srušio se tijekom utakmice i preminuo u bolnici Nogometaš NK Otoka u Međimurskoj županiji preminuo je nakon utakmice druge županijske lige. Tijelom susreta između NK Otoka i NK Radničkog iz Gardinovca 24-godišnji Dejan Oršuš se srušio. Odvezen je u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je oko 2 sata preminuo. Uzrok je srčani udar.