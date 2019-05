Dečko Donne Vekić jako se naljutio na Đokovića: Žalosno je to

Švicarac Stan Wawrinka, dečko naše Donne Vekić, otkrio je što misli o modernom tenisu.

U otvorenom pismu koje prenosi "The Times of London" kritizirao je prvog igrača svijeta Novaka Đokovića, predsjednika savjeta igrača ATP-a.

- Evo što mislim o ovom žalosnom razdoblju u tenisu. Politika je zasjenila ono što se događa na terenu. Brine me ova epizoda u 'bijelom sportu' kao i mnoge igrače, brine me u kojem smjeru se kreće tenis - piše Wawrinka, te se osvrnuo na slučaj Justina Gimelstoba.

Amerikanac je optužen krivim za napad na bivšeg prijatelja Randalla Kaplana pred suprugom i djetetom, a bio je Đokovićev suradnik.

- U tenisu nema mjesta za ljude kao što je Gimelstob. Nedostatak odgovornosti ljudi koji su bili uključeni u cijelu priču je alarmantan. Ovo je situacija u kojoj tišina odobrava ono što se dogodilo. Mnogo igrača osjeća kako posljednjih mjeseci nisu predstavljani na pravi način i s njima se slažem - zaključio je švicarski tenisač.

