Debitirala na Olimpijskim igrama, a svi su ostali u čudu kada su doznali koliko godina ima

Kineska stolnotenisačica Zeng Zhiying je u Parizu ubilježila svoj premijerni nastup na Olimpijskim igrama u životu. Ipak, ispala je prerano, već u prvom kolu protiv Libanonke Marije Sakahian 4-1 u setovima.

I sve to ne bi bilo ništa neobično da taj svoj premijerni nastup nije zabilježila s... 58 godina. Dapače, njena suparnica je također odavno veteranka s obzirom da ima 46 godina, a Zeng je još starija.

Zeng je prije 40 godina prvi put zaigrala za reprezentaciju u kojoj je rođena, međutim kako je postajala starija i kvalitetom slabija od mlađih igračica, izgubila je mjesto u kineskoj reprezentaciji te da bi se mogla natjecati na Olimpijskim igrama, morala je zaigrati za... Čile. Doduše, suprug joj je iz Čilea te je sa svojim sinovima doputovao u Pariz te ju bodrio s tribina.

"Nisam tužna, to je sport, suprug, sinovi, svi koje volim i do kojih mi je stalo su me bodrili u Parizu, zadovoljna sam", istaknula je.

Dodala je da namjerava ostati aktivna, ali da nema namjeru nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu:

"Teško da ću nastupiti na Olimpijskim igrama za još četiri godine. Sve dok mi tijelo napušta i dalje ću igrati. Čak i ako ne mogu igrati na ovoj razini, mogu igrati na visokoj razini", ističe Zhiying.

Ipak, tu nije kraj. Xialian Ni, Kineskinja koja nastupa za Luksemburg je potvrdila ulogu velikog favorita pobijedivši Turkinju Sibel Altinkayu 4-2. A što je to posebno oko Ni? Pa to što ima 61 godinu i starija je čak i od gore navedene Zhiying, a to što je bila veliki favorit protiv duplo mlađe 31-godišnje Altinkayu samo govori koliko je kvalitetna. 1990-ih je bila i četvrta stolnotenisačica svijeta, a prije tri godine u Tokyju je s 58 godina osvojila brončanu medalju u parovima.

Ni se tako plasirala u 3. kolo gdje će igrati protiv najteže moguće suparnice, 23-godišnje Yingshe Sun, najbolje stolnotenisačice svijeta.

