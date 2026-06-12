Davor Šuker stigao na otvaranje svjetskog prvenstva pa otkrio koga će ponosno podržavati

Jedna od najvećih legendi hrvatskog nogometa, Davor Šuker, podijelio je na društvenim mrežama fotografije s otvaranja svjetskog prvenstva 2026. u Meksiku, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Uoči početka najvećeg nogometnog natjecanja, Šuker se u sjajnoj atmosferi našao u društvu najmoćnijeg čovjeka svjetskog nogometa, predsjednika Fife Giannija Infantina.

Šuker na turniru sudjeluje u ulozi ambasadora svjetskog prvenstva, objavio je dvije fotografije koje opisuju atmosferu s otvaranja. Na prvoj fotografiji nasmiješeno pozira s predsjednikom Infantinom, koji palcem gore odobrava početak natjecanja. Na drugoj fotografiji stoji pokraj slavnog zlatnog trofeja, popularne 'božice'.

- Poseban trenutak s predsjednikom Giannijem Infantinom na početku Svjetskog prvenstva. Želim svim momčadima sjajan turnir i ponosan sam što podržavam Hrvatsku dok započinje svoj put na najvećoj nogometnoj pozornici - napisao je Šuker na Instagramu.