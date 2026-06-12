Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZLATNA KOPAČKA

Davor Šuker stigao na otvaranje svjetskog prvenstva pa otkrio koga će ponosno podržavati

Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
12.06.2026.
u 09:01

Na prvoj fotografiji nasmiješeno pozira s predsjednikom Infantinom, koji palcem gore odobrava početak natjecanja. Na drugoj fotografiji stoji pokraj slavnog zlatnog trofeja, popularne 'božice'

Jedna od najvećih legendi hrvatskog nogometa, Davor Šuker, podijelio je na društvenim mrežama fotografije s otvaranja svjetskog prvenstva 2026. u Meksiku, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Uoči početka najvećeg nogometnog natjecanja, Šuker se u sjajnoj atmosferi našao u društvu najmoćnijeg čovjeka svjetskog nogometa, predsjednika Fife Giannija Infantina.

Šuker na turniru sudjeluje u ulozi ambasadora svjetskog prvenstva, objavio je dvije fotografije koje opisuju atmosferu s otvaranja. Na prvoj fotografiji nasmiješeno pozira s predsjednikom Infantinom, koji palcem gore odobrava početak natjecanja. Na drugoj fotografiji stoji pokraj slavnog zlatnog trofeja, popularne 'božice'. 

- Poseban trenutak s predsjednikom Giannijem Infantinom na početku Svjetskog prvenstva. Želim svim momčadima sjajan turnir i ponosan sam što podržavam Hrvatsku dok započinje svoj put na najvećoj nogometnoj pozornici - napisao je Šuker na Instagramu. 

Ključne riječi
Gianni Infantino SP 2026. Davor Šuker

Komentara 1

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
09:39 12.06.2026.

Šuker je, uz sve njegove mane, za sadašnjeg nekompetentnog predsjednika HNS-a svemirski brod! Kustić bi se mogao slikati s ovim fifinim zlikovcem kao onomad Jurčić s Mourinhom

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!