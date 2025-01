Davor Šuker nestao je iz javnosti, evo čime se danas bavi i gdje živi: 'Ljudi misle da je on kockar'

Proslavljeni vatreni Davor Šuker zasigurno je jedan od najboljih nogometaša koje smo ikada imali. Zlatna kopačka iz Francuske 1998. godine nastupao je za slavne klubove poput Real Madrida, Arsenala, Seville, West Hama, a karijeru je završio 2003. godine u redovima Münchena 1860.

Dugo vremena obnašao je funkciju predsjednika hrvatskog nogometnog saveza kada je naslijedio Vlatka Markovića, a jedno vrijeme bio je i član Izvršnog odbora Uefe. Nakon što je zaključio mandate na tim pozicijama, gotovo ga i ne možemo vidjeti u javnosti, nagađa se da živi na relaciji London – Sjedinjenje Američke Države.

Šuker puno vremena provodi u Las Vegasu, a u gradu kocke bacio se i u biznis. S partnerom Dubrovčaninom Sejom Kašićem otvorio je rastoran.

– Kada ste s nekim suvlasnik pola-pola, onda i onaj drugi obično želi biti maksimalno uključen. No, Davor je meni rekao da on o restoranskom biznisu ne zna ništa i da se neće miješati jer u mene ima maksimalno povjerenje – rekao je Sejo nedavno za Večernji list.

– Mi se znamo već više od 20 godina, a mislim da smo se upoznali u Zagrebu, u uredu mog sugrađanina Orsata Zovka koji ovdje u Vegasu razvija svoj biznis. Nakon toga, on je dolazio u Vegas gdje bi znao biti po mjesec-dva pa smo se nastavili družiti. On mi je kao brat.

A "braća" su odlučila zajedno uložiti u restoranski biznis.

– Kad smo čuli da Bugari prodaju restoran, Davor i ja smo se dogovorili da ga mi kupimo i da otvorimo nešto naše. U Americi je tek nekoliko hrvatskih restorana, a na Zapadu nema nijedan. Restoran smo službeno preuzeli u srpnju prošle godine, na Dan nezavisnosti. Zamislili smo ga kao sportski bar s 12 televizijskih prijamnika i kuharom iz Dubrovnika. Posao ide sve bolje pa nam je tako, 10. travnja, gost bio Petar Grašo. Prije toga gostovao je Alen Slavica.

A Top je jedini restoran u Vegasu s hrvatskom kuhinjom. Kaže nam Sejo i jedini u zapadnom dijelu SAD-a.

– Puno američkih Hrvata dolazi u Vegas i oni su običavali odlaziti u jedan srpski restoran. No, onda se pročulo da je Šuker otvorio restoran pa nam sve češće dolaze američki Hrvati.

A što se gostima nudi ispričao je borilački promotor Orsat Zovko, već nekoliko godina stanovnik Las Vegasa:

- Već sada je ovo nešto posebno. Od autohtone hrvatske soli, maslina, maslinovog ulja do pršuta, vina i originalnih hrvatskih slastica. Moji favoriti su morski rižoto, pasta sa škampima i tartufima na bijelo te kolač od rogača. Sve pohvale hrvatskom "chefu" Mati Stuliću koji je u vrlo kratkom vremenu složio odličan meni.

Zahvaljujući prijateljstvu sa Šukerom, partner i suvlasnik u ovom biznisu Sejo Kašić je bio "pridruženi" član stožera hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

– Sjećam se da sam bio s reprezentacijom u kampu, putovao s momčadi u zrakoplovu, igrao stolni tenis s nekim od igrača.

S obzirom na to da je poznato da Šuker voli hazardne igre, pa je zbog toga i dolazio često u Las Vegas, pitali smo Seju tko je od njih bolji u pokeru.

– Ja sam bolji pokeraš od Davora, jer ja nastupam i na turnirima. Uostalom, on ne igra poker, on igra rulet. Ljudi misle da je on kockar, no on to nije. Istina je, on voli Vegas, ali zbog restorana i predstava koje se održavaju po hotelima, a neke od njih gledao je po 20 puta. Tko god je u životu nešto ostvario, obično dođe i do Vegasa malo kockati. A čim netko kocka makar i radi zabave odmah ga prati glas da je ovisnik.