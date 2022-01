Damir Mulaomerović novi izbornik, vodit će i najjaču Hrvatsku na Eurobasketu

Nakon što je u srijedu s Cedevitom Junior izborio i 12. prvenstvenu pobjedu (Zabok, 86:77), strateg najugodnijeg iznenađenja HT Premijer lige Damir Mulaomerović dobio je zanimljiv, ali ne i neočekivan poziv na piće. Još na parketu dvorane pristupio mu je predsjednik Stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa da bi mu kazao da ga za “čašicu razgovora” čekaju još i dopredsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina, ali i glavni tajnik HKS-a Joke Vranković.

Nikad se takvo društvo ne bi okupilo na ovakvoj (zaostaloj prvenstvenoj) utakmici da se u hrvatskoj košarci nije dogodila izvanredna situacija. Do nje se došlo sa startna dva poraza reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a začin svemu bila je abdikacija dosadašnjeg izbornika Veljka Mršića, koji je otišao u Španjolsku.

Acu i Jaska nisu ni zvali

Premda su dvojica bivših izbornika Aco Petrović (tri mandata) i Jasmin Repeša (dva mandata) slobodni treneri, bez klupskih angažmana, čelni ljudi Saveza ipak su se odlučili obratiti jednom klupskom treneru. I to ne samo zato što je bio pomoćnik dosadašnjeg izbornika nego i zato što Mula radi jako dobar posao u svojem klubu koji predstavlja najugodnije iznenađenje prvenstva. A sa skorom 12-3 Cedevita Junior ima dva poraza manje od Cibone i jednak broj (3) kao i Split. A to pak znači ne samo da su cedevitaši već davno osigurali ostanak u najvišem rangu natjecanja nego i da će predstavljati opasnost za sve favorite.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 10.12.2021., Zagreb - Hrvatski Telekom Premijer liga, 14. kolo, KK Cedevita Junior - KK Zadar. Trener Cedevite Damir Mulaomerovic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

A s obzirom na to da mu tako dobro ide, bila bi šteta kada bi sada napustio klupski radi izborničkog posla. I zato je HKS, pristavši na njegov uvjet, morao odustati od profesionalnog izbornika, načela zadatog bivšem izborniku Mršiću, kojem su onemogućili sjedenje na dvije stolice pa nije mogao nastaviti voditi klub (Zadar) s kojim je osvojio dvostruku krunu (Ćosićev kup i HT Premijer ligu).

– Želim nastaviti posao u klubu jer me to ispunjava. Uživam raditi s ovim momcima, igramo lijepu košarku i to mi je velika zadovoljština – kazao nam je Mula nakon pobjede nad Zabokom, koji sa svojom željom nije odbio pomoći reprezentaciji. Štoviše.

– Ako su ljudi iz HKS-a tako procijenili, ja sam spreman pomoći. Nisam čovjek koji bježi od izazova.

Spreman za vrući krumpir

A taj je izazov vrući krumpir koji bi ga mogao opeći, čega je vrlo svjestan i Mula s kojim smo pričali još i prije no što će se dogovor postići:

– Sve nas je ovo zateklo. Ni Savez ni stručni stožer, nitko nije očekivao ovakav rasplet i situacija je vrlo ozbiljna. Tko god se primi posla, neće mu biti lako. Štoviše, ako izgubimo od odlične Švedske, sav će se teret svaliti na aktualnog izbornika, bez obzira na ono što je naslijedio. No uložen je veliki trud da bi se tek tako odustalo. Treba se boriti, a pri tome nam je potrebna pomoć sa svih strana, pa tako i nekih iskusnijih igrača, pa da napunimo dvoranu...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 25.11.2021., Zagreb - Kosarkaska utakmica Hrvatska - Slovenija kojom se otvaraju kvalifikacije za Svjetsko kosarkasko prvenstvo koje ce se odrzati u Japanu, Filipinima i Indoneziji 2023. godine. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Iz svojevrsne zahvalnosti za spremnost da uskoči kad je najteže, Muli je ponuđeno i da u rujnu vodi Hrvatsku na Eurobasketu, ali tada s euroligaškim i NBA igračima na raspolaganju. A to bi s Bogdanovićem, Šarićem, Zubcem, Simonom, Hezonjom, Žižićem, Šamanićem i nekim novim snagama mogla biti vrlo potentna družina.

A cijela ova priča, na svoj način, diže ugled i Cedevite Junior, mlađeg brata Cedevite Olimpije, kluba koji je zamišljen kao razvojni pogon za "starijeg brata" iz Ljubljane. A čak i da u svom trogodišnjeg ugovoru ima klauzulu da ne može biti izbornik, nekako vjerujemo da Cedevita Junior oko toga ne bi radila probleme. Kao što ih nije radila ni u slučaju ove "posudbe" svog glavnog trenera Hrvatskom košarkaškom savezu koji u klubu s Velesajma sve više gleda kvalitetnog partnera.

Biografski podsjednik:

Damir Mulaomerović rođen je 1974. u Tuzli gdje je, u Slobodi Dita, i započeo svoju košarkašku karijeru. Kao 17-godišnjak preselio je u Zagreb, zaigrao za Cibonu, uzeo hrvatsko sportsko državljanstvo i postao hrvatski reprezentativac. A za Hrvatsku je nastupio na Olimpijskim igrama u Atlanti te na četiri Eurobasketa (1997., 1999., 2001. i 2003.).

U međuvremenu, nakon odlaska iz Cibone (1998.), igrao je za niz velikih europskih kluboa (Fortitudo, Efes Pilsen, Panathinaikos, Real Madrid, Olympiacos) pri čemu je s atenskim Panathinaikosom, vođenim od Željka Obradovića, postao i europski prvak.

Igračku karijeru okončao je u 38. godini u dresu Košarkaškog kluba Zagreb u čijim je bojama igrao i Euroligu, a "mravi" su mu bili sedmi euroligaški klub u karijeri.

Trenersku karijeru započeo je 2013. u matičnoj tuzlanskoj Slobodi u kojoj se nametnuo do mjere da ga je u prosincu 2015. angažirala Cibona. A "vukove" je vodio sve do lipnja 2017. kada mu je tadašnje klupsko vodstvo bez većeg razloga uskratilo povjerenje. A on je doveo momčad do finala domaćeg prvenstva u kojem je već tada financijski krhka Cibona pružila izniman otpor višestruko skupljoj Cedeviti izborivši čak i majstoricu (2:3).

Nakon toga, Mula se prihvatio posla trenera Prištine ali i mjesta izbornika nacionalne vrste Kosova, a godinu prije obnašao je i posao izbornika reprezentacije Bosne i Hercegovine. Posljednje dvije godine je pak bio prvi pomoćnik dosadašnjeg hrvatskog izbornika Veljka Mršića.