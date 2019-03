Dalića smo pitali o lošoj formi Kalinića i Perišića, evo što je odgovorio

Igrali su naši vrlo dobro prvih 30 minuta, a onda do kraja bili podređeni domaćinima. Poveli smo pogotkom Rebića u 13. minuti, izjednačio je Szalai u 34., a Mađari su do velikog slavlja stigli u 76. golom Patkaija. Bila je to igra daleko od one kakvu smo ljetos gledali na SP-u. Ne treba odmah upaliti alarm, ali želimo li bezbrižno proći kvalifikacije za Euro 2020., morat ćemo znatno poboljšati igru.

Brozović neuobičajeno loš

Izbornik Zlatko Dalić krenuo je s jednom malom promjenom u odnosu na ono što je većina očekivala prije utakmice. Umjesto Josipa Brekala, koji je odigrao svih 90 minuta protiv Azerbajdžana, na desnom beku od prve je minute počeo Tin Jedvaj, koji je bio upitan zbog ozljede mišića. U prvih 11 startali su i Rebić, Lovren i Brozović. Dok je Rebić zabio gol, a Lovren potvrdio da je naš najbolji stoper, Brozović je jučer bio neuobičajeno loš. Kao i još neki njegovi kolege, prije svega Perišić.

Izbornik nije želio pojedinačno komentirati svoje igrače.

- Neki nisu u ritmu utakmica, neki su u slabijoj formi, ali ne želim govoriti o pojedincima - kazao je Dalić.

Jeste li zadovoljni s Kalinićem na golu u ove dvije utakmice? Što se događa s Perišićem?, pitali smo izbornika.

- Rekao sam, ne bih o pojedincima – nije se dao Dalić.

Dalić, razumljivo, štiti svoje igrače, ali sigurno je i on svjestan da je Perišić neprepoznatljiv u odnosu na partije sa SP-a, a da Lovre Kalinić u ove dvije utakmice nije dokazao da je bolji vratar od Dominika Livakovića.

Mađarski novinari pitali su Dalića je li možda podcijenio njihovu reprezentaciju.

- Ma ni slučajno, mi prema svakoj reprezentaciji pokazujemo respekt. Ali, ovaj put jednostavno nas nije išlo. Imali smo posjed, ali nismo bili konkretni u napadu. Nismo imali ideju igre, bilo je i premalo kreativnosti. A nedostajalo nam je i malo sreće.

Sada slijedi Wales

S tri boda iz prve dvije utakmice nećemo bezbrižno dočekati nastavak kvalifikacija, odnosno 8. lipnja kada ćemo u Osijeku ugostiti Wales. Srećom, do tada se stignemo vratiti u formu u kakvoj smo bili za vrijeme SP-a. Nema razloga za dramu, jer još je šest kola do kraja kvalifikacija, a objektivno smo i dalje najjača reprezentacija u skupini. Ali, to će trebati pokazati na terenu. Jer, doprvak svijeta mora puno bolje izgledati od oboga što smo jučer vidjeli u Budimpešti.

