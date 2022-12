Dalić: Sosa se ne osjeća dobro, malo je umoran, malo bolestan

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 16 sati će s Japanom igrati utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Izbornik Zlatko Dalić podijelio je svoja razmišljanja uoči toga susreta.

- Jedan dio posla smo napravili i odradili i idemo dalje. Hrvatska je jedna od najuređenijih, ako ne i najuređenija reprezentacija na svijetu u ovom trenutku, ako pogledamo cijelu priču, od ponašanja, ophođenja, izjava, kvalitete igre, fair-playa. Bez lažne skromnosti, možemo biti primjer svima - rekao je Dalić za Hrvatski radio.

Čini se da je Borna Sosa otpao za sutrašnju utakmicu.

- Malo je umoran, malo je bolestan. Vidjet ćemo, ako nije sto posto spreman, reagirat ćemo i tražiti zamjenu. Odigrao je tri utakmice u kontinuitetu, ne osjeća se najbolje, vidjet ćemo.

Dalića ljuti što se u hrvatskim medijima uoči utakmice objavljuje naš sastav.

- Mislim da to nije lijepo i nije u redu, mi nikad ne možemo doznati sastav ekipe do sat i pol prije utakmice, a mi se natječemo u Hrvatskoj tko će prije objaviti tko igra, a tko ne igra... Okrećemo stotine brojeva telefona da bismo saznali nešto... Ja to ne podržavam, mislim da nije posao novinara da javite tko igra, a tko ne igra, vaš posao je da komentirate kako treniramo, kako igramo, a ne da se natječete tko će prvi objaviti sastav Hrvatske i da ga protivnik sazna dva dana prije, ali ja to ne mogu promijeniti. Neka rade što misle da je najbolje, to je vaš posao, ja tu ne mogu ništa, samo kažem da ja saznam sastav protivnika sat i pol prije utakmice.

Osvrnuo se i na hrvatske navijače.

- Puno nam to znači, naviknuli smo se na to. Vidimo da nas tu nema puno, ali smo glasni i podržavamo reprezentaciju, očekujem da će i sutra protiv Japana biti tako.

