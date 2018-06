Dalić napravio potez kojem se nije nadao: Nije bilo pritiska na nas zbog Luke

Hrvatska je osminu finala Svjetskog prvenstva izborila s tri pobjede. Danas je u Rostovu s 2:1 pao Island.

- Devet bodova, gol razlika 7-1, moram biti sretan. Ostvarili smo prvi cilj, uvjeren sam da ovo nije naš kraj. U nedjelju moramo pokazati snagu, nedjelja je dan istine - započeo je izbornik Zlatko Dalić pa dodao:

- Mi smo se odlučili za ove igrače, ja sam uvjeren da su ovi dečki pokazali da zaslužuju nositi hrvatski dres.

Ipak, izbornik nije bio zadovoljan prvim poluvremenom.

- Nismo bili uredni u svim segmentima, no to je bilo za očekivati. Mi smo vodili brigu o sebi, ne o Argentini i Nigeriji i pokazali svoju snagu. Falila nam je dubina, imali smo pas, no ta dubina bila je veliki problem, jer nismo stvarali šanse. Nije posjed bitan, već gol. Mučili su nas prekidi, Island je tu jak, oni su ekipa koja je pokazala veliki karakter, teško je igrati protiv njih.

Modrić je krenuo u prvih 11.

- Mi smo se dogovorili prije tri dana da će Modrić igrati, no prvi plan je bio da Luka igra zadnjih pola sata jer mu fali utakmica. Nismo počeli s njim jer je bilo pritisaka, kakve su bile priče - otkrio je Dalić pa dodao:

- Nisam mislio uvoditi Rakitića, jer Kovačić je imao problema i nije mogao nastaviti.

- Gotovo svi naši igrači igrali su gotovo na svjetskom prvenstvu, to je za mene super. Svaki im čast na korektnosti.

Problem je bila velika sparina.

- Prvi put da igramo da po ovako teškom vremenu, dečki su iscrpljeni, pogotovo igrači koji nisu u ritmu utakmica.

Slijedi Danska.

- Vukojević ih je gledao, no ta utakmica nije njihova realna slika. Pripremamo se za nedjelju gdje moramo odigrati našu najbolju utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

- Odmah idemo na avion i za St. Peterburg. Sutra navečer ćemo odraditi lakši trening. Moramo skupiti snage i energije - zaključio je Dalić.