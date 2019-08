Dalić mora izabrati novu 'jedinicu'. Tko će biti Subašićev nasljednik?

Tri velike vratarske ere – Ladićeva (1990. – 2000.), Pletikosina (2000. – 2014.) i Subašićeva (2014. – 2018.) – obilježile su hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Slavni tercet stajao je između vratnica na devet od deset velikih natjecanja na kojima je Hrvatska igrala.

Danas, manje od godinu dana od početka EP-a koje Hrvatska tek treba izboriti i nekoliko tjedana prije kvalifikacijskih ogleda protiv Slovačke i Azerbajdžana, izbornik Zlatko Dalić u potencijalnom je problemu.

>> Pogledajte galeriju s dočeka vatrenih nakon osvojenog srebra na SP-u

Naime, dva od tri na tržištu najcjenjenija hrvatska vratara izuzev Danijela Subašića koji je odavno rekao zbogom reprezentaciji – Lovre Kalinić i Karlo Letica – ne brane!

Nakon što je četiri godine bio rezerva Subašiću koji se poslije svjetskog srebra odlučio umiroviti u nacionalnoj momčadi Lovre Kalinić očekivano je naslijedio “jedinicu” reprezentacije, a zimus je sa statusom najboljeg vratara belgijske lige osigurao transfer karijere u Aston Villu.

Villa je nakon dramatičnog doigravanja izborila povratak u elitu poslije tri sezone u nižem rangu, no doprinos hrvatskog vratara u tom uspjehu bio je zanemariv.

Branio je šest utakmica, no već u sedmoj sredinom veljače nakon što je u ogledu protiv WBA doživio blaži potres mozga zamijenjen je na poluvremenu. I do konca sezone više se nije vraćao na travnjak iako je i dalje bio u kadru.

Jed Steer, nekoć U19 reprezentativac Engleske, iskoristio je šansu i nametnuo se kao prvi vratar Ville, no on od ovog ljeta više nije i jedina konkurencija Kaliniću. Kupnjom Toma Heatona, 33-godišnjeg golmana za kojeg je Burnleyu plaćeno devet milijuna eura, menadžer Aston Ville Dean Smith hrvatskom je vrataru neizravno poručio kako na njega više ozbiljno ne računa.

Sluga istisnuo Kalinića

Branio je Kalinić u ožujku u ogledima protiv Azerbajdžana i Mađarske u vrijeme kada više u Aston Villi nije bio u prvom planu, no zbog svoga lošeg statusa u klubu to za reprezentaciju nije moglo biti dugoročno održivo rješenje.

To se potvrdilo i u završnici proljetnog kvalifikacijskog ciklusa u kojem je postao tek treća vratarska opcija izbornika Dalića. Na utakmici protiv Walesa između vratnica je stao Dominik Livaković, a nekoliko dana poslije u prijateljskom ogledu protiv Tunisa Simon Sluga.

Kalinić je i dalje najcjenjeniji hrvatski vratar na nogometnom tržištu, no činjenica je kako mu treba nova sredina. I to odmah! Nagađalo se o interesu Nantesa, no klub očito je odustao od tog posla dovođenjem odličnog Lafonta na posudbu iz Fiorentine.

Ako je Kalinić u problemu, onda je Karlo Letica u bezizlaznoj situaciji i pred samo dva izbora – ili će početi pakirati kofere ili će biti osuđen na zaborav u rosteru Club Bruggea. Vratar kojega je prije godinu dana Hajduk prodao za tri milijuna eura i koji je bio jedan od četvorice golmana na širem popisu reprezentacije za SP u Rusiji posljednji je službeni nastup imao još u listopadu prošle godine!?

Odmah na početku sezone dobio je priliku, odigrao uvodnih 16 utakmica u svim natjecanjima (uključujući i tri u Ligi prvaka), primio 19 pogodaka. Nakon serije kikseva trener Ivan Leko izgubio je strpljenje.

– Karlo je top talent koji će jednog dana braniti u Chelseaju ili Tottenhamu, ali mi smo ga doveli jer nam je trebao golman već sad. Posao mu je bio osiguravati nam bodove, a ako ćemo iskreno – nije nam ih donio puno – kazao je jesenas Leko.

No, suprotno očekivanjima, do kraja sezone Letica nije uspio vratiti izgubljeno trenerovo povjerenje i nije s vratnica uspio “skinuti” Amerikanca Ethana Horvatha, a ovog su mu ljeta stigle još gore vijesti.

Naime, pao je još više u vratarskoj hijerarhiji belgijske momčadi. Nakon što je za sedam milijuna eura iz Liverpoola doveden belgijski reprezentativni vratar Simon Mignolet, očito je kako za Leticu u Club Bruggeu više nema mjesta. Belgijski mediji pišu o interesu iz Italije iako ne navode imena klubova, u Club Bruggeu navodno čak i ne inzistiraju na prodaji, već su spremni i na dogovor o posudbi.

Međutim, nije sve tako crno za Zlatka Dalića po pitanju vratara. Dominik Livaković u manje od godinu dana prošao je put od trećeg vratara na SP-u u Rusiji i jedinog igrača u Dalićevu kadru koji na Mundijalu nije dobio ni minute do “jedinice” reprezentacije. Iako se izbornik proljetos dugo “lomio” jer nije želio da Livaković “izgori” pod pritiskom, na koncu nije imao drugog izbora nego da ga baci u vatru u kvalifikacijskoj utakmici protiv Walesa.

Livakovićeva cijena raste

Zadranin se, s obzirom na Kalinićev status, trenutačno nameće kao izvjesni Dalićev prvi vratarski izbor u idućem kvalifikacijskom ciklusu, no tek se mora potvrditi kao dugoročno rješenje na vratima nacionalne momčadi.

Mladi vratar Dinama kojega je Uefa prošle sezone honorirala uvrštavanjem u najbolju mladu momčad (igrači do 24 godine) Europske lige, a javno ga je pohvalio i legendarni Iker Casillas, bit će, kada za to dođe vrijeme, izvjesno i najskuplji hrvatski vratar u povijesti.

Trenutačno mu je najveća konkurencija u nacionalnoj vrsti Simon Sluga, odnedavno vratar engleskog drugoligaša Lutona čije je najskuplje pojačanje u 134 godine dugoj povijesti kluba.

Trebala je samo jedna utakmica da osvoji navijače. Istina, u remiju protiv Middlesbrougha primio je tri pogotka, od kojih mu jedan ide na dušu, ali je istovremeno s nekoliko bravura održao svoju momčad na životu. Bez obzira na trenutačne statuse Kalinića i Letice, izborniku Daliću Livaković i Sluga zasad čuvaju miran san.

>> Pogledajte najbolje trenutke s dočeka vatrenih