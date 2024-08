Dalić ima velike brige zbog jedne pozicije. Ovo su moguća riješenja za 'gorući problem' vatrenih

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić igrače slaže kao na šahovskoj ploči. Iako je nedavno objavio popis 24 igrača za utakmice Lige nacija protiv Portugala i Poljske koje se igraju 5. i 7. rujna, neki su mu već otpali, a neki su pod upitnikom. Naime, odmah nakon popisa otpao je Josip Stanišić. On se ozlijedio na treningu münchenskog Bayerna, imao je puknuće kolateralnog ligamenta desnog koljena te je hitno operiran. Po informacijama iz kluba neće ga biti nekoliko tjedana.

On je bio član prve postave, a zbog ozljede Josipa Juranovića bio je i jedini desni bek reprezentacije za utakmice protiv Portugala i Poljske. No, njega sada neće biti. Tu Dalićevoj agoniji nije kraj, loše vijesti ne dolaze same pa se ozlijeđeni gomilaju. Iz Italije dolaze informacije kako se hrvatski reprezentativac Martin Erlić ozlijedio tijekom susreta Napolija i Bologne (3:0) u drugom kolu Serie A. On je igru morao napustiti već u 19. minuti, a talijanski mediji pišu da je riječ o ozljedi mišića.

Tijekom subote ozlijedio se i veznjak Mateo Kovačić nakon što je dobio snažan udarac u kuk. Pep Guardiola ga je morao zamijeniti i dodatne pretrage pokazat će o kakvoj je ozljedi točno riječ. Osim toga, u nedjelju je Lovro Majer dobio snažan udarac u glavu zbog čega mu je pola lica nateklo. I on će morati na magnetsku rezonancu kako bi se utvrdilo je li što teže nastradalo.

Za Stanišića se zna da neće moći igrati, ostali će pričekati detaljnije pretrage ne bi li se vidjelo pravo stanje stvari. Bilo kako bilo, izbornik Dalić morat će kemijati sa sastavom i formacijom, treba mu nova perspektiva i promjene, a aktivirat će i neke pretpozive. Tamo je na papir stavio: Bornu Barišića, Marka Pjacu, Ivicu Ivušića, Marca Pašalića, Nikolu Moru, Tonija Fruka i Roberta Ljubičića.

Najveći je problem za Dalića pozicija desnog beka, a iako je objavio popis igrača, može pozvati još nekoga u reprezentaciju. No, tko je najbolja opcija za to? Nema ih mnogo, ali na prvu nekoliko imena isplivalo je na površinu. U reprezentaciji bi desnog beka mogao odigrati Tin Jedvaj koji je za vatrene već igrao na toj poziciji, iako u Panathinaikosu igra stopera. Osim njega, u konkurenciji je potencijalno i kapetan Rijeke Ivan Smolčić, ali i Filip Uremović koji je bio desni bek u reprezentaciji, za vatrene ima šest nastupa.

Bilo kako bilo, za Dalića su ovo sve samo ne slatke brige...