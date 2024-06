Dalić i vatreni nisu zaslužili uvrede. Baš sad ih treba podržati!

Publika je godinama nogometaše i trenera Dalića euforično uzdizala u nebesa, a sada ih dio te publike, nezadovoljan rezultatima na Euru, zasipa na društvenim mrežama uvredama čime se još jednom pokazuje kako je kod nas tanka linija između nečijeg veličanja i ponižavanja. Čak ni jedan Modrić nije pošteđen. A vrhunski sport je samo unosna igra, dobra ili loša, pa tako i nogomet. Pobjede i porazi sastavni su dio sporta i života i ne može se očekivati da nogometaši iz male zemlje kontinuirano nastavljaju uspješan niz jer svakoj karijeri, koliko god bila vrhunska, jednom dođe kraj. Ili dan kada neki rezultati više nisu blistavi, što ne znači da masa one koje je jučer slavila treba danas ponižavati. Istina, i kada je netko u pobjedama prekomjerno slavljen od “puka” mora računati i s tim da će doći i dani poraza kada će ih ista publika “gaziti”. Stoga zlatna sredina treba biti mjerilo stvari, a ne ekstremi.

Sociolog dr. sc. Ivan Balabanić govori kako je naš mentalitet i cijelo naše područje poznato po ekstremnim stajalištima.

– Često smo skloni izražavati ekstremne emocije u privatnom i u društvenom životu, pa smo i u slučaju nogometa bili skloni pretjerivanju u nekim stvarima oko nogometne reprezentacije i imali i nerealna očekivanja s obzirom na kvalitetu drugih momčadi. Kada se dogodi neki poraz, u mediteranskom i dinarskom mentalitetu naših krajeva je da se krene u ekstremnije kritiziranje, banaliziranje i ponižavanje. To nije specifično samo za odnos prema nogometnoj “repki” nego i za privatnu sferu života ljudi. Ako nekome ide jako dobro ljudi će ga veličati do nebesa, a čim mu krene malo po zlu, radovat će se i negativno o tome govoriti – kaže Balabanić.

Prof. dr. sc. Božo Skoko sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti ističe kako su ljudi emotivno vezani uz našu reprezentaciju i nogomet, pa svaki poraz, uspjeh ili odstupanje od očekivanja, a očekivanja su im vrlo visoka, doživljavaju emotivno. I to je normalno, ali problematičan može biti način ispoljavanja emocija i stajališta vezanih uz sport.

– Nismo baš svi stručnjaci za nogomet, iako će rijetki priznati da nisu u stanju posložiti reprezentaciju ili pretrčati desetak kilometara tijekom utakmice koliko npr. pretrči Modrić. Tako se kritizerstvo pretvara u nacionalni sport. Zabrinjava navika da vrlo brzo zaboravljamo bilo čije zasluge i olako vlastite veličine bacamo u blato. Izbornik Dalić s vatrenima Hrvatskoj je u samo pet godina donio tri medalje, što će teško itko ikada ponoviti. Modrić je najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. Ispisuje svjetsku nogometnu povijest i svijet mu se divi. Ovo je vjerojatno njegov posljednji nastup na velikim prvenstvima... I zato je tužno gledati s kojom ih lakoćom pojedinci vrijeđaju i otpisuju – govori Skoko, koji smatra da bi oni u državama koje cijene vlastite uspjehe već za života imali spomenike, hollywoodske filmove i poštivanje nacije bez obzira na to što napravili na aktualnom prvenstvu.

– Nogomet je zabava, iako neki stručnjaci u njemu vide suvremeno oponašanje ratovanja. Ne može se stalno pobjeđivati. S vremenom se mijenja i motivacija, dolazi do smjene generacija, pojedine reprezentacije dolaze spremnije i željnije uspjeha. Kao narodu nam treba i malo više zahvalnosti. Sjetimo se koliko nam je reprezentacija radosti i ushita, nacionalnog ponosa i optimizma već donijela. I barem im pružimo priliku da pokažu što mogu... Kao narod često iz totalne euforije jako brzo padamo u depresiju i razočaranja. Ogromne su frustracije u društvu, a uzrok im nije nogomet koji je samo kolateralna žrtva – kaže Skoko.

Ratko Rudić, naš najtrofejniji vaterpolski trener, kaže da je Dalić trener koji je napravio velike rezultate i zaslužuje pažnju. Drži da prve dvije utakmice na Euru nimalo ne umanjuju njegove zasluge do sada i on zaslužuje strpljenje javnosti, pa tako i one stručne.

– U sportu je uvijek pravilo da se računi svode na kraju. Za vrijeme natjecanja to nije preporučljivo – kaže Rudić.

I njemu se znao dogoditi pokoji nezgodan poraz. Što je on u tim situacijama činio?

– Ja nisam volio o tome govoriti za vrijeme natjecanja jer i kada ide loše, još uvijek se ne zna kako će se završiti – kaže Rudić. Zlatko Mateša, predsjednik HOO-a, govori kako upravo najviše sada treba podržati Dalića, kapetana Modrića i sve te dečke.

– Ako smo znali uživati u njihovim uspjesima, sada bismo im trebali biti podrška. Njima nije trebala podrška nakon svjetskih prvenstava u Rusiji i Kataru, treba im sada. To što se u nekim medijima govori je sramotno. To nije pitanje prihvaćanja profesionalne kritike. Lako je biti pametan kada nisi odgovoran. A puno je takvih u eteru. Razina stručnog promišljanja situacije je prihvatljiva, ali politika linča na temelju dojma o nekom (ne)uspjehu nije prihvatljiva. Uostalom, i loš rezultat je dio sporta – kaže Mateša.

Lino Červar, bivši izbornik rukometaša, podržava Dalića i sve igrače. Malo je nepravedno, ističe, da mu se sad upućuju kritike nakon svega što je napravio za promociju Hrvatske jer:

– Biti drugi i treći na svijetu nije mala stvar. Na kraju, nije još gotovo. Ostala nam je još jedna utakmica, a onda treba mirno i kulturno napraviti analizu. Dalić je jedan od trenera koji je zadužio sve navijače, građane Hrvatske. Svaka mu čast kako se dobro nosi s kritikama koje nemaju osnovu. Treba samo pozitivno razmišljati i pokušati pobijediti Italiju i proći u osminu finala. Nije ni mjesto ni vrijeme da mu se sada upućuje kritike. Hrvatska nogometna reprezentacija postigla je velike uspjehe i te uspjehe moramo čuvati, a ne pljuvati po tome – kaže Červar.

I Nenad Šoštarić, bivši izbornik naših rukometašica, slaže se, da je glupo sada napadati Dalića, njegov stožer i igrače.

– Kao da su ljudi zaboravili koliko su nam sreće i radosti donosili sa svjetskih prvenstava. Sport je čudna biljka. Puno toga ovisi i o sreći. Dalić najbolje zna kakva je situacija u momčadi i uvjeren sam da igraju oni koji u tom trenutku najviše zaslužuju. Najlakše je pametovati, prodavati maglu. Neka ti kritičari sjednu na klupu, ne mora to biti nužno nogometna reprezentacija, pa da vide kako je to. Siguran sam da će Dalić napraviti sve u svojoj moći da nas u ponedjeljak ponovno obraduje – zaključuje Šoštarić.

