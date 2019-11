'Petkovića i Oršića u Dinamo je doveo Zdravko Mamić, ne ja'

Dinamo je u 4. kolu Lige prvaka propustio pobijediti Šahtar. U dramatičnoj završnici maksimirskog dvoboja plavi su u sudačkoj nadoknadili primili dva pogotka, pa je susret završio 3:3.

Nakon utakmice Dinamov trener Nenad Bjelica bio je vrlo ljutit na neke odluke njemačkog suca Felixa Brycha. Još pod dojmom šokantne završnice strateg plavih je u kamere ispalio:

- VAR je obično s***e. Što će nam tehnologija kad ne pomaže? Meni ne treba!

Nenad Bjelica nakon maksimirske drame gostovao u emisiji Pressing na N1 televiziji. Prethodnu noć nije spavao.

- Nogomet je nepredvidljiva igra i ne samo u ovoj utakmici nego i protekle sezonu Ligi prvaka. Mi smo zabili dva gola u četiri minute nakon toga smo primili dva u zadnje tri minute. To treba prihvatiti - rekao je Bjelica.

Normalno je kada zatreseš mrežu proslaviš pogodak.

- Slavite koliko trebate slaviti. Normalno je slaviti gol. I sve upućuje na to da ćete pobijediti utakmicu, da smo imali malo više koncentracije, ne bismo primili ta dva gola - istaknuo je Dinamov trener.

Bjelica je otkrio razlog kiksa na kraju.

- Propust cijele momčadi, svi zajedno pobjeđujemo i gubimo. A da su igrači na bokovima vršili pritisak lopta ne bi bila u šesnaestercu i slično, to treba prihvatiti. Znamo kako se treba braniti, ali i većim momčadima se događaju takve stvari - podvukao je Bjelica.

Kako su se igrači osjećali nakon utakmice

- Tužno, dosta razočaranja. Imali smo trening razgovarali s dečkima i ukazali da igraju na vrhunskom nivou, podigli su Dinamo na višu razinu. Od momčadi s kojima su se svi poigravali u Europi, stvorili smo respektabilnu momčad. Nema razloga za tugu. Bilo bi na ljepše s još dva boda, ali još uvije šest ostaje za koje ćemo se boriti - kaže trener plavih i dodao:

- Imamo utakmicu s Rijekom, nakon toga i derbi s Hajdukom prije Atalante. Želimo u Milano otići s pobjedama i samopouzdanjem. korak po korak, prvi je napravljen, a to je trening danas. Dobro ćemo se pripremiti. bio bi to melem na ranu, pobijediti prvu sljedeću utakmicu.

Dinamo je rezervirano krenuo u dvoboj sa Šahtarom.

- Prvih 15-ak minuta nismo bili na razini, to se dogodilo i u Harkivu, kasnije smo kontrolirali susret i imali šanse. Na kraju smo obje utakmice nespretno remizirali - rekao je Bjelica i nastavlja:

- Zadovoljan sam sa svojim igračima i time kako se ponašaju pre svojim navijačima a i kada igraju u HNL-u protiv Intera recimo. presretan sam što ih mogu trenirati.

- Tražim emocije od igrača, kada bi im bilo svejedno to bi bilo grozno. i ja sam temperamentan, tražim od svojih igrača emocije. Verbalni konflikti potiču momčad i mogu donijeti nešto pozitivno - otkrio je Bjelica.

Kakvo je ozračje u momčadi.

- Prošle sezone nije bilo problema, ove sezone na početku bilo je nekoliko nezadovoljnih igrača, to se promijenilo nakon utakmice s Varaždinom kada smo izgubili. To su shvatili igrači koji su pokušali doći do nekih benefita izvan terena, a toga kod mene nema - rekao je Bjelica i dodao:

- Luka je došao kod nas pred kraj prijaznog roka i žao mi je da je tako kasno, ali dajemo mu dosta minuta. Nastupao je u nekoliko utakmica. Svjestan je da mora čekati na svoju šansu i kada ju je dobio, iskoristio je.

Dinamov trener opet je osudio korištenje VAR-a

- Ja sam se susretao s VAR-om i od njega sam i profitirao, imali smo ga i sada u HNL-u, nisam komentirao suđenja, a bilo je puno odluka. Za mene VAR nije perfektan sistem. Imamo bezbroj situacija u kojima je on nepravedan. primjerice sudac dosudi pogrešan korner za protivnika i oni iz tog kornera zabiju gol - kaže Bjelica i dodao:

- Bio sam protivnik VAR-a u Poljskoj i onda su mi rekli: zabio si gol, a nije bio i VAR to nije vidio. Ja sam i dalje ostao protivnik VAR-a.

VAR nije pravedan.

- Lopta je letjela u šesnaesterac iz prekršaj nije postojao, i to VAR ne gleda. Nije pravedan, prostor za manipulacije je veći, imao procjene intenziteta. vjerojatno su se smanjile greške, ali nije perfektan. gubimo puno, recimo emocije. Ja sam u Poljskoj čekao sedam minuta na odluku. stojim s prekriženim rukama i čekam što će sudac reći - istaknuo je Bjelica.

Dinamov trener otkrio je nešto zanimljivo.

- Da imamo VAR u Hrvatskoj, Dinamo ne bi osvojio kup prije dvije sezone, ali prošle sezone je bilo grešaka na štetu Dinama. Ne komentiram suđenje, to su ljudske greške i to se događa. Tamo je ljudski faktor pogriješio, a tu griješi tehnologija i to ne prihvaćam mislim da su oba crvena kartona bila pravedna, sudac je dobro sudio. Ne želim stvarati diskusiju. smeta me što se onda sve sporne situacije ne provjeravaju pa neka traje, provjeri. onda ćemo imati taj pošteni nogomet - naglasio je Bjelica.

Plave u Ligi prvaka čeka dvoboj s Atalantom.

- Atalanta je ove sezone imala samo jednu lošu utakmicu, u Zagrebu protiv Dinama. Oni dominiraju talijanskim prvenstvom, dominiraju, protiv Šahtara su bili bolji u Milanu. Očekujem težak meč. Dokle dolaze ljudska glupost kad me novinari pitaju kako motivirati igrače protiv Atalante. City još nije siguran remijem protiv Atalante. Teoretski mogu ispasti. Možda imamo i šanse, ako će City biti siguran pa doći sa slabijom momčadi - rekao je Bijelica, a onda je Dinamov trener uputan bi li mjenjao osminu finala Lige prvaka za naslov u HNL-u.

- Ne - odgovorio je Bjelica.

- Bilo bi bolje da su Osijek, Rijeka, Hajduk da su konkurentni. svima je u cilju da i drugi klubovi budu na višem nivou, ne samo zbog - koeficijenta. Trebaju nam bodovi svih hrvatskih klubova - istaknuo je Nenad Bjelica.

Kakav je hrvatski nogomet.

- Naš nogomet bi puno bolje izgledao, govorim iz iskustva iz Poljske, kada bi se o njemu vodilo više računa. Televizije sve prate, ali nogomet je dosta negledljiv u Poljskoj, ali pakovano s navijačima i svime izgleda OK - rekao je Bjelica i dodao:

- Imamo kvalitetne igrače u reprezentaciji koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, od naše reprezentacije može očekivati samo najbolje.

Bjelica je upitan za regionalnu ligu.

- Huligana ima svugdje, nema to veze s regionalnom ligu. No, ona bi podigla kvalitetu nogometa, privuklo bi to i neke sponzore.

Kada bi igrali onda bi se vidjelo jesmo li bolji od Crvene zvezde. Mogu ja tvrditi da sam bolji od Liverpoola, ali to moram pokazati na terenu - istaknuo je Bjelica i dodao:

- Dinamo je najbolji klub u regiji zbog svojih rezultata, stvara sjajne igrače, najbolji igrač svijeta je igrao je u Dinamu.

Kako Dinamo bira igrače.

- Kada skautiramo igrače gledamo kako igraju, ali i karakter. Karakter je jako bitan, bitniji mi je od toga da je igrač možda kvalitetniji

Dinamo je interesantan klub, u slučaju odlaska stožernih igrača Petkovića, Oršića, Olma, ako odu onda se mora reagirati, ali sada nemamo potrebe da dovodimo nova imena - kaže Bjelica.

- Olmo je najbolji igrač kojeg sam trenirao, a Dinamo najveći klub kojeg sam trenirao. Olmo je najperfektniji i na terenu i izvan njega, staložen dečko, stoji na zemlji s obje noge. Potpuno je normalan - rekao je Bjelica i dodao:

- Mamić je stvarao Dinamo, dovodio igrače, provodio sve prije Nenada Bjelice. On je doveo Petkovića, Oršića, a ne ja.

Je li u kontaktu sa Zdravkom Mamićem?

- Čujemo se. Ponosan je na dečke i na to kako radimo, kako se borimo. Uvjeren je da će završiti kako želimo - dodao je Bjelica i nastavio:

- On jako dobro poznaje nogomet, dobro može procijeniti igrača. Dobro surađujemo. Iako naš kontakt nije velik. U privatne stvari oko pravosuđa se ne petljam.

Uskoro hrvatska reprezentacija igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Euro protiv Slovačke.

- Naši igrači su kvalitetniji od Slovačke. Vjerujem da će na Rujevici biti dobra atmosfera, ali u kriznim trenucima bili smo najbolji. Ne sumnjam u te dečke - rekao je Bjelica, a na pitanje želi li biti izbornik odgovorio je:

- S Dinamom imam ugovor do 2021., a kome ne bi bila čast da bude izbornik svoje zemlje, ali ne zna što će biti. Mora se poklopiti puno stvari.

Niko Kovač je nedavno dobio otkaz u Bayernu, a Igor Tudar je morao otići iz Udinesea.

- Naš trenerski posao je takav da uvijek morate imati spremne kofere. Primjer je Nike, nakon pobjede na Tottenhamom 7:2 slavili su ga kao božanstvo, a sada nakon poraza otkaz. Nije prerano uzeo tu momčad. po meni igrači Bayerna imaju preveliko mišljenje o sebi, dobri su, ali ne mogu postizati vrhunske rezultate. tu su Niki bile vezane ruke. Imao je i mali kadar s obzirom na sve lige i utakmice koje je igrao. Puno je i napravio, osvojio prvenstvo i kup - rekao je Nenad Bjelica.

Na kraju je Nenad Bjelica rekao kako su ljudi koji održavaju ovakav Dinamo - mađioničari.

