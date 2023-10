"Da je Englez i da iza njega stoji englesko tržište, Hrgović bi već boksao za naslov prvaka"

Nakon što je u svibnju izgubila u borbi za svjetski WBA naslov od Terri Harper, Ivana Habazin (33) ponovo je na pobjedničkoj stazi. U prestižnom meču na šest rundi održanom u Hollywoodu, ali onom na Floridi, hrvatska boksačka profesionalka jednoglasnom je odlukom sudaca pobijedila Mađaricu Timeu Belik.

Ratnica iz Zlatara javila nam se nakon izlaska iz liječničke ordinacije.

– Nakon borbe poplavjeli su mi članci desne šake. Boksala sam s rukavicama od osam unci, što nikad dosad nisam, pa sam dobila četiri tjedna poštede od udaranja desnom rukom. Pravilo je u ženskom boksu da su u nižim kategorijama borbe u rukavicama od osam unci, a u višim od deset. Dosad sam kao velterašica boksala s 10 unci, no promotor ove priredbe odlučio je da to bude osam unci.

Ivani je to bila 27. borba u profesionalnoj karijeri i 22. pobjeda, a dosad je gubila (osim jednom) od svjetskih prvakinja kao što su spomenuta Terri Harper, Claressa Shields, Mikaela Lauren i Cecilia Braekhus. A kao prva izazivačica po WBC organizaciji Ivana Zlatarska nada se borbi s još jednom prvakinjom – Jessicom McCaskill.

– Vjerujem da Jessicu mogu pobijediti jer mi odgovara po stilu. Nadam se da će WBC održati riječ i da će McCaskill morati braniti naslov protiv mene kao prve izazivačice na njihovoj ranking-listi.

S obzirom na to da se pokušava dogovoriti uzvrat između McCaskill i Ryan, čija je prva borba završila remijem, može li se dogoditi da se Ivani honorira čekanje?

– Ja bih se povukla u stranu kada bi mi to platili, ali i da mi dogovore meč na istoj priredbi. Što mi znači uzeti novac, a ne boksati osam mjeseci ili više. Prvenstveno se nadam da WBC taj uzvrat neće dozvoliti jer, ako se to dogodi, onda bih ja bila u situaciji da ih mogu tužiti i jedne i druge.

Nema li to Ivana slične probleme kao i njezin hrvatski kolega Filip Hrgović koji je također prvi izazivač (on je po IBF-u) i također se nalazi u čekaonici? Koliko u profesionalnom boksu doista na sve to utječe veličina tržišta s kojeg dolaziš?

– To je sve. Veliki je problem kada iza sebe nemaš tržište, sponzore i jaku televiziju i onda ti se još dogodi i to da ti neki vlastiti sunarodnjaci žele poraz ili mu se vesele, kao što je bilo u mom slučaju. Da je Hrgović Englez, on bi već boksao za svjetski naslov jer englesko tržište jako podržava svoje profesionalne boksače baš kao i američko svoje.

S obzirom na sve to, može li se i Filipu i Ivani dogoditi da uopće ne dobiju priliku osvojiti naslov?

– Nadam se da ćemo oboje dobiti svoju priliku. Kod Filipa je problem što su dogovorene te dvije borbe između dvojice prvaka, Usika i Furyja, i on mora biti strpljiv. Zapravo, moguće je, onog časa kada Usik i Fury odrade i drugu borbu, da se obojica umirove, da raspuste svoje naslove i da se Hrga tada nađe u dobroj situaciji da osvoji naslov prvaka.

Ivana Habazin i Diana Prazak.

Bez obzira na to što nama, nestrpljivima, to tako ne izgleda, Ivana nas uvjerava:

– Filip je sada u savršenoj poziciji, samo mora biti strpljiv. Mora trenirati, mora boksati, biti aktivan jer od neaktivnosti nema ništa. Dakako, ne smije boksati rizične mečeve, ali bitno je da bude uboksan.

Kad smo već kod Furyja, kakve izglede ima najbolji MMA teškaš Francis Ngannou da u boksačkom meču nadjača boksačkog prvaka?

– Ne mislim da Ngannou ima ozbiljnih izgleda i bila bi sramota za boks da on pobijedi. Dakako, uvijek postoji onaj jedan posto prostora za iznenađenje.

Ima li pak prostora da Ivana riješi svoju egzistenciju kroz boks? Koliko se njoj isplati ovo što radi?

– Ne isplati se u smislu da mogu nešto ostaviti sa strane. Štoviše, još sam u minusu, u kreditu od meča protiv Prazak koji sam organizirala u Zaboku jer su me neki ljudi tada sabotirali. Uvijek imam neke dugove koje vučem od prije. Srećom, još imam sponzore koji su uz mene, kao što su Klemm Security, Poliklinika Perić-Staničić, Poliklinika Zubović, a nedavno mi se sam javio predstavnik proizvođača namještaja Plan Prestige. Važno mi je da mogu trenirati i da dođem ponovo u priliku osvojiti pojas jer tek tada bila bih u situaciji da si osiguram egzistenciju.

Imala je jednu takvu priliku Ivana u svibnju ove godine, ali ne u svojoj kategoriji, već onoj višoj (supervelter) i u borbi koju je prihvatila u posljednji čas.

– Terri Harper naslov je trebala braniti protiv Cecilije Braekhus koja se razboljela i ja sam prihvatila taj poziv sedam dana prije borbe. Da sam pobijedila, dobila bih ugovor na tri borbe i onda bi to egzistencijalno bila drugačija priča. No, ko za vraga još mi se dogodilo da sam na taj meč s Floride, gdje se pripremam, do Manchestera putovala 48 sati. Kako isprva za let iz Miamija u New York nije bilo pilota, mi smo zakasnili na let za Englesku jer nam je Virgin poletio ispred nosa. Tri sata čekala sam ispred šaltera za novi let za koji su nam sutradan ujutro, po dolasku u zračnu luku, kazali da je prebukiran pa smo trebali čekati do 19 sati. Na koncu sam u Manchester, gdje me čekala borba u subotu, stigla tek u četvrtak ujutro i noge su mi bile mrtve. Samo da su mi noge bile brze, vjerujem da bih pobijedila. Nakon svega, pitala sam promotora priredbe Eddieja Hearna je li on to sve s letovima namjerno izrežirao da me njegova boksačica lakše pobijedi – ispričala je Habazin.