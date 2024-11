Član Uprave Dinama zakon je kršio barem 57 puta! Mogao bi ostati bez svih primljenih plaća!

Danijel Tomačić od jučer više nije član Uprave Dinama, nakon što ga je na sinoćnjoj sjednici smijenio Izvršni odbor kluba iz Maksimirske 128. Povod otkaza bilo je to što je Tomačić bio delegat na utakmici 1/16 finala Hrvatskog kupa, između Samobora i Lokomotive odigrane 11. rujna ove godine, a to se protivi članku 115. Zakona o sportu koji takve radnje ocjenjuje kao sukob interesa. Dinamo je zbog toga odlučio smijeniti Tomačića koji je u klub kao član Uprave ušao u ožujku prošle godine.



No, priča je po Tomačića puno gora nego što se na prvu činilo, jer dojučerašnji član Uprave u prekršaju nije bio jednom, već više od 50 puta! Zvuči nestvarno, ali toliko je puta Tomačić bio delegat na utakmica na kojima to nije smio zbog Zakona o sportu. Naime, Tomačić je član Uprave Dinama postao 11. ožujka 2023. godine, a po članku 115. Zakona o sportu godinu dana prije toga nije smio biti službena osoba u nekom od natjecanja pod ingerencijom HNS-a. Ali, on je to bio čak 57 puta! Što znači da je prilikom potpisivanja ugovora s Dinamom očito prešutio tu informaciju. Ili ga je njegov tadašnji šef u Dinamu Nikola Hanžel krivo savjetovao...

Uglavnom, prilikom potpisivanja ugovora prekršio je prisilnu odredbu Zakona o sportu, a koja sa sobom povlači ništavnost samog ugovora. Zanimljivo, Tomačić je kao delegat nastavio zarađivati i poslije zaposlenje u Dinamu, vidio je to kao dodatan izvor prihoda!

Zaista je nestvarno da je član Uprave Dinamo bio toliko naivan, rekli bismo čak i neinteligentan, da nije vidio nikakav sukob interesa u tome da bude delegat i na utakmicama klubova koji su čak direktni rivali maksimirskom klubu.

Ta naivnost sada ga je koštala posla, a ako je logično suditi, Dinamo itekako ima osnova tražiti povrat svih plaća koje je kao član Uprave Tomačić dobio od tog 11. ožujka 2023. godine. A idemo li dalje, mogu tražiti i povrat novca kojeg je klub na njega potrošio vodeći ga na mnogobrojna gostovanja...