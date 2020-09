Čileanski branič stiže u Dinamo? 'Potpisat će ugovor na pet sezona'

Čileanski branič hrvatskog porijekla Benjamín Kuscevic (24) na korak je do prelaska iz Universidad Católice u zagrebački Dinamo, rekao je u četvrtak trener Universidad Católice u obraćanju medijima u Čileu.

"Postoji velika vjerojatnost da prijeđe. Zadovoljni smo jer to predstavlja rast za njega i za naš klub, no s druge strane u momčadi nam je žao zbog njegovog odlaska. Nesretni smo, međutim, to su pravila ove igre", izjavio je Ariel Holan (59), koji je od siječnja trener Universidad Católice, na konferenciji za medije poslije pobjede od 3-1 nad Huachipatom.

Kuscevic nije nastupio u toj utakmici zbog ozljede zgloba. Dosad je odigrao 80 utakmica zabivši tri gola za aktualnog čileanskog prvaka Universidad Católicu.

Čileanski portal Red Gol piše kako predstoje još samo formalnosti prije službene objave o prelasku Kuscevica u Dinamo. Navodi kako će hrvatski prvak platiti 2,5 milijuna eura a Universidad Católica će imati pravo na 15 posto iznosa od njegovog budućeg transfera kada bude odlazio iz Maksimira.

"Potpisat će ugovor na pet sezona", izvijestio je Red Gol.

S čilenaskim klubom ima ugovor do 31. prosinca 2021. godine a tržišna cijena mu se kreće oko 1 milijun eura, podatak je Transferamarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.

"Prema informaciji kojom raspolažem pregovori su uznapredovali no ništa nije gotovo", rekao je trener Holan čije riječi prenose novine La Tercera. "Nadamo se da će se konkretizirati taj transfer jer je to velika prilika za Benju. Riječ je o klubu (Dinamo) koji igra u Ligi prvaka", dodao je. Dinamo se nije oglasio oko vijesti o potencijalnom transferu.

Kuscevicev dolazak u Zagreb bio bi mu drugo iskustvo u Europi. Igrač ponikao u Universidad Católici je od kolovoza 2014. do srpnja 2015. proveo je u podmlatku Real Madrida nakon čega se vratio u matični klub. Realizira li se transfer postat će peti nogometaš iz Čilea koji je nosio modri Dinamov dres. Prije njega su ondje bili ofenzivni vezni Pedro Morales (srpanj 2008. - siječanj 2013.), desno krilo Bryan Carrasco (kolovoz 2012. - veljača 2013.), napadač Ángelo Henríquez (kolovoz 2014. - siječanj 2018.) i napadač Junior Fernandes (srpanj 2013. - rujan 2019.)

Kuscevic je u listopadu 2018. upisao jedan nastup za Čile u pobjedi od 4-1 nad Hondurasom.