Dinamu nude čak 165 milijuna kuna za igrača koji je nastupio 911 minuta, ali ni to nije sve!

Ako je točno ono što jutros donosi Fabrizio Romano, talijanski sportski novinar i stručnjak po pitanju transfera, Leeds United je poslao novu ponudu Dinamu za Joška Gvardiola i spreman je za njega platiti čak 22 milijuna eura, odnosno, 165 milijuna kuna.

No, to nije sve! Novopečeni premierligaš je u ponudu ugradio i 20% od sljedeće prodaje, zbog čega na Elland Roadu vjeruju da će se u Maksimiru prestati s njima nadmudrivati i potpisati izlazne papire.

Dinamo je, navodi Romano, za Gvardiola tražio 25 milijuna eura, što je bilo puno i previše za RB Leipzig u kojemu odnedavno nastupa i Dani Olmo.

Njemačka je momčad za 18-godišnjeg braniča bila spremna izdvojiti "samo" 15 milijuna eura, što u Maksimiru nikoga nije, kako se to već u tome klubu poslovično kaže, izulo iz cipela.

Uspiju li se Leeds United i Dinamo dogovoriti oko transfera, Joško Gvardiol postat će jedan od najboljih izlaznih transfera u povijesti kluba, odnosno najbolji ako ćemo govoriti u kontekstu da nikada i nitko nije napustio Zagreb za toliki novac uz toliko mali broj nastupa za prvu momčad.

Na službenoj stranici Dinama stoji da je Gvardiol za seniorsku momčad dosad upisao samo 13 nastupa, ali očito je i ta skromna minutaža (Gvardiol je odigrao sveukupno 911 minuta) bila sasvim dovoljna da slavni engleski klub u njemu prepozna silan talent.

Leeds have submitted a new bid to sign Josko Gvardiol: €22m + 20% percentage on future sale. Dinamo Zagreb asked for €25m as price tag. Also RB Leipzig are in the race but made a lower bid [around €15m]. ⚪️ #LUFC #transfers @DiMarzio