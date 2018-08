Cifra koja ruši sve rekorde: Ovo je iznos za koji Real pušta Modrića

Luka Modrić u Interu - informacija je za koju Talijani tvrde da bi uskoro trebala postati službena.

No, iz Španjolske kontriraju i tvrde da nema šanse da hrvatski kapetan napusti Real.

Na tom tragu je i Marca prenosi izjavu predsjednika Reala Florentina Pereza.

- Jedini način da Luka Modrić Real je da netko plati 750 milijuna eura - poručio je Perez.

Klub neće slušati nikakve ponude. Igrač je sretan u Madridu, zaključuju Španjolci.

MARCA: Florentino Perez ends the rumors: “The only way Luka Modric leaves Real Madrid is if someone pays €750 million.” The club does not plan to listen to any offers. The player is happy at Real Madrid. #HalaMadrid pic.twitter.com/TRBwGe3mEM