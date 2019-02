Cibosi i cedevitaši aktivno su uključeni u demografsku obnovu

Košarkaši Cibone i Cedevite igraju danas (19 sati) na Gripama deveti put međusobno u finalu, a treći put u Kupu Krešimira Ćosića. I dok je u finalima prvenstva Hrvatske Cedevita u velikoj prednosti (5-1), u Kupu je situacija izjednačena (1:1).

A čovjek s najviše odigranih hrvatskih finala svakako je Cibonin kapetan Marin Rozić koji je na Valentinovo proslavio svoj 36. rođendan. Rozi će ovo biti sedmi finale Kupa, a u svojih 15 sezona u Ciboninu dresu ima za sobom 18 finala domaćih natjecanja. Tog prekaljenog cibosa, projiciranog sportskog direktora, pitali smo u kojoj je mjeri Cedevita ovaj put favorit.

- Da je to Cedevita s početka sezone bila bi to druga priča, no otkako je Rimac preuzeo sastav oni su u stalnom rastu. Momčad s jasno podijeljenim ulogama. Osim što je višak kvalitete na njihovoj strani, oni se do finala, za razliku od nas, nisu nimalo potrošili i veliki su favorit.

Možda je to pila naopako

Rozi je kontrirao njegov bivši suigrač, već treću godinu cedevitaš, Filip Krušlin:

- Možda je to pila naopako jer u jednoj kup utakmici sve je moguće i favorita u klasičnom smislu nema. Favoritu se uvijek može dogoditi loš dan, a onome drugome dan velike inspiracije.

Zanimljiva podudarnost je što su obojica u posljednjih 20-tak dana dobili pojačanja u obitelji. Ciboninu kapetanu rodilo se drugo dijete, pa je mala Nika dobila brata Tomu, a Cedevitin dokapetan po prvi put je osjetio čari očinstva i to kao svjedok u rađaonici dok je na ovaj svijet stizao mali Luka. Obojica su od svojih trenera, Rimca i Velića, dobili poštedu od utakmica u vrijeme termina porođaja njihovih supruga.

- Trener Velić mi je dozvolio da ne igram jednu vrlo bitnu utakmicu, a to je bila ona u ABA ligi sa Zadrom koju smo i izgubili. Velika hvala treneru koji ima sluha za takve stvari - kazao je Rozić, a zahvalan svome treneru bio je i Krušlin.

- Mene je trener Rimac poštedio putovanja u Andorru, na utakmicu Eurokupa, čiji ishod u tom trenutku nije bio presudan. Supruga Iva rodila je baš na dan puta, negdje u ranu zoru, a ja sam bio s njom u rađaoni i doživio čudesno iskustvo rađanja novog života. I zbog toga sam jako zahvalan treneru Rimcu što je imao razumijevanja. Štoviše, Riki niti u jednom trenutku nije imao upitnik, a i cijeli klub je stao iza mene.

Po pitanju porasta nataliteta, cedevitaši su jednako aktivni kao i cibosi jer Cobbs i Murić svoje prvorođence očekuju na ljeto. U Ciboninim redovima Markota je to proslavio prije dva mjeseca, a razigravaču Marku Ljubičiću to bi se moglo dogoditi svaki čas. Možda baš u vrijeme ovog finala.

- S obzirom na to da je i Markota imao utakmicu poštede, a to će dobiti i Ljubičić trener nam je u šali kazao da bi bilo bolje da ubuduće bolje planiramo te da nam se djeca rađaju izvan natjecateljske sezone - kazao je Rozić pa potom ozbiljno dodao:

- Mi ćemo pokušati Cedeviti fizički odgovoriti. Moramo iskoristiti neke naše prednosti, pokušati se držati u rezultatskoj neizvjesnosti pa da u eventualno neizvjesnoj završnici tražimo svoju priliku.

Nakon niza godina provedenih u Ciboni, Filip Krušlin sad već treću sezonu igra na Cedevitu:

- Cibona je institucija hrvatske košarke i to će tako i nadalje biti, a ja sam otišao u Cedeviti jer sam osjetio da će to biti stepenica više u mojoj karijeri. Htio sam igrati za trofeje, biti u vrhu ABA lige, igrati europska klupska natjecanja i prelaskom u Cedevitu pružila mi se prilika za takvo što. Svakim danom provedenim u ovom klubu uvjeren sam da sam napravio odličan potez.

Nema tu ni najmanje zle krvi

Pitali smo Krušlina kakav je naboj uoči međusobna susreta nekad, čini se ne više, žestokih rivala:

- Većina se međusobno znamo, a neki se i druže izvan parketa. Recimo, ja sam i dalje dobar s Rozićem, a s Marićem sam igrao u Dubravi prije 10 godina. S Bilinovcem samu reprezentaciji, s Krasićem sam igrao a onda mi je bio pomoćni trener. Velić mi je pak bio pomoćni trener u reprezentaciji. Nema tu niti najmanje zle krvi i ne bih rekao da je rivalitet žestok, ali je zreo i dobar. Ja osobno sam možda samo prvu sezonu osjećao neki ekstra naboj, no ništa specijalno, a sada je to za mene normalna utakmica i za Cibonu se pripremam kao i za sve ostale utakmice - kazao je Kruška, inače sin poznatog glazbenika Željka Krušlina koji je znao i zapjevati na Cedevitinim klupskim feštama prigodom osvajanja trofeja.

Inače, uspije li Cedevita pobijediti večeras Cibonu (koja ima sedam naslova pobjednika u ovom natjecanju), cedevitaši će se izjednačiti po broju osvojenih trofeja Ćosićeva kupa s vukovima.