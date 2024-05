Split na korak do pehara nakon 21 godinu; Rimac: Za naslov moramo biti još bolji

Košarkaši Splita došli su na korak do naslova prvaka Hrvatske kojeg čekaju 21 godinu još od vremena kada su za žute igrali Dino Rađa, Jure Zdovc i današnji izbornik Josip Sesar.

Nakon pobjede u drugoj, zadarskoj, utakmici, Splićani su pobijedili Zadrane (87:77) i u prvoj utakmici na Gripama pa će u petak pred svojom publikom imati priliku za osvojiti naslov.

Ne uspiju li u tome u petak imat će još jednu priliku u Zadru ali tada u takozvanoj majstorici, vjerojatno u punom Višnjiku.

Dakle, pred žutima je generacijska prilika do koje su došli zahvaljujući sjajnoj predstavi Amerikanca Shanona Shortera koji je u posljednjoj četvrtini zabio 16 od svojih 29 koševa. U posljednjih deset minuta Shorty je zabio četiri trice, dvije preko najboljeg Zadrova igrača Luke Božića (25 koševa ali i pet izgubljenih lopti) koji je dvoznamenkaste suigrače imao u Drežnjaku (15), Lakiću (14) i Mazalinu (11) no to nije bilo dovoljno za slomiti raspoložene žute.

A u redovima pobjednika utakmicu karijere odigrao je mladi razigravač Vito Kučić (21 koš, pet trica) a opet se iskazao i krilni igrač Boris Tišma (10 koševa, 9 skokova, 3 asista i 2 blokade). No, da bi se u petak na Gripama pjevala ona Gibonijeva "Mi smo prvaci" trojica raspoložena igrača neće biti dovoljna, posebno ne ako Shorter ne odigra ovako briljantno.

- Presudila je individualna kvaliteta. Uvijek se traže pojedinci koji ovakve utakmice mogu prelomiti a ja držim da su Kučićeva serija u prvom i Shorterova u drugom poluvremenu bile presudne.No, da bismo u petak dobili morat ćemo našu igru dići na još višu razinu jer očekujem 20 posto bolji Zadar - ustvrdio je Splitov trener Slaven Rimac.

Nadmudrivši svojeg kolegu, Splitov trener Slaven Rimac doveo je Zadrova stratega Danijela Jusupa u nezavidnu situaciju. Naime, ne osvoji li naslov s momčadi kojoj su to svi predviđali, bez obzira na dobre igre u ABA ligi, Jusupu neće biti lako zadržati posao u gradu košarke u kojem se priznaju samo trofeji.

- Split je zasluženo pobijedio, bili su bolji. Napadački su napravili neke promjene i mi se u pripremi za četvrtu utakmicu na to moramo pripremiti. Shorter je danas bio izuzetno nadahnut, on je faktor koji je odlučio. Moramo se sabrati i doći spremni na četvrtu utakmicu - kazao je Jusup upitan nije li Božić u završnici previše solirao:

- Solirao je i Shorter ali je pogađao. To vam je moj odgovor na vaše pitanje.