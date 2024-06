'Imamo plan za isfrustrirati Španjolce! Jasno je što ovu Hrvatsku čini tako uspješnom i moćnom'

Luka Ivanušec optimistično iščekuje Europsko prvenstvo. Važan igrač hrvatske nogometne reprezentacije spreman je za novo veliko natjecanje. Jedno vrijeme mučila ga je ozljeda, no vratio se taman na vrijeme kako bi bio od pomoći Zlatku Daliću koji će na njega sasvim sigurno računati. U velikom intervjuu za Večernji list prvo smo se dotaknuli psihološkog stanja.

Luka, sad ste uhvatili formu, ozljede su, na svu sreću iza vas, sigurno se sada osjećate rasterećenije u psihološkom smislu?

- Da, ozljede su mi malo poremetile ritam tijekom ove sezone. Teško je uhvatiti najbolju formu ako nemate kontinuitet koji zbog tih ozljeda nisam imao, što je svakom igraču malo frustrirajuće. No, sada sam potpuno zdrav, osjećam se jako dobro na kraju sezone i na pripreme sam stigao u odličnom trenutku kako fizički, tako i psihički - počeo je Ivaušec.

Koliko je 'teško' to iščekivanje do početka Eura?

- Možda će taj osjećaj biti intenzivniji kada dođemo u Njemačku, ali za sada nam se nigdje "ne žuri". Polako se kompletiramo, započeli smo s pripremama, lijepo nam je biti zajedno i pripremati se za veliko natjecanje. Znamo da nas čeka nevjerojatna podrška navijača, vjerojatno najveća u povijesti naše reprezentacije i fokusirani smo da se maksimalno dobro pripremimo za izazove koji nas čekaju.

Imate li nekakve rituale uoči važnih utakmica kakve vas očekuju na Euru, je li prisutna trema i kako se nosite s takvim stvarima?

- Nemam posebne rituale, pomolim se Bogu za zdravlje, da se nitko ne ozlijedi, i fokusiram se na svoje zadaće, dobru pripremu, kako tjelesnu tako i mentalnu. Dovoljno sam dugo profesionalac da nemam tremu, ali sigurno osjećam jedno uzbuđenje i energiju. Posebno ako se radi o velikim utakmicama s reprezentacijom, kao što je bilo lani u završnici Lige nacija.

Koliko ste, iskustvom iz Nizozemske, sazrijeli, najprije u psihološkom, a onda igračkom smislu?

- Iako mi sezona nije bila jednostavna zbog spomenutih ozljeda, vjerujem da mi je ovo iskustvo bilo jako važno i da sam napredovao kao igrač. Ipak se radi o snažnijoj ligi od hrvatske lige, igrate protiv odličnih momčadi i igrača, trenirate isto tako na visokoj razini - dovoljno govori da je naš donedavni trener Arne Slot odabran za novog trenera Liverpoola. Tako da sam sveukupno zadovoljan, došao sam u velik klub, imali smo uspješnu sezonu s osvojenim Kupom, lijepo su me primili navijači te smatram da u drugoj sezoni, s ovim iskustvom, mogu dati još više na terenu, to očekujem.

Jeste li zamišljali kako će izgledati ta utakmica sa Španjolcima?

- Imamo iskustvo od prošle godine s njima, znamo kakav stil gaje i koliko su kvalitetni, ali isto tako samo vidjeli da Hrvatska apsolutno može biti ravnopravna. U toj sko utakmici bili barem jednako dobri, ako ne i nijansu bolji protivnik. Teško je igrati protiv njih jer su tehnički odlični, no ni oni ne igraju često protiv suparnika koji ima tako kvalitetan vezni red kao što ima Hrvatska, tako da nema straha. Veliki respekt Španjolcima, ali očekujem veliku podršku naših navijača, i kao što je bilo u Rotterdamu, izjednačenu, neizvjesnu i vrlo kvalitetnu utakmicu.

U rosteru imaju dosta mladih igrača (Yamal 16, Cubarsi 17, Lopez 21, Pedri 21, Williams 21), može li to njihovo relativno neiskustvo biti naš forte, bez obzira o kakvoj je kvaliteti riječ?

- Da je riječ o nekoj drugoj reprezentaciji to bi možda bila istina, ali Španjolci razvijaju pobjedničke navike od ranih uzrasta i ne mislim da su im godine neka slabost, uostalom, imaju i dovoljno iskusnijih igrača koji to mogu pokriti. To su igrači koji već igraju za velike klubove i na velikim pozornicama, pa ne bih igrao na kartu nekog neiskustva već jednostavno vjerujem u našu kvalitetu za koju smatram da može parirati njihovoj.

Odnosno, mogu li se njihovi klinci, uvjetno rečeno, uplašiti našeg učinka u zadnjih šest-sedam godina?

- Ne vjerujem da će se uplašiti, ali sam siguran da imaju poštovanje prema rezultatima naše reprezentacije jer čak i kad su nas pobjeđivali - bilo im je jako, jako teško. Znam koliko respektiraju Luku, sigurno i Matea koji je dugo bio u Realu, razumiju kao i mi da nas čeka teška utakmica na otvaranju Eura, kada svatko želi krenuti s pozitivnim rezultatom.

Kako bismo se ovaj put trebali postaviti prema njihovom posebnom stilu igre?

- To bih prepustio izborniku i stručnom stožeru koji su u proteklih 6-7 godina pokazali da znaju odlično pripremiti momčad za ovakva turnirska natjecanja i za pojedine protivnike. Mislim da smo i lani u Rotterdamu jako dobro zatvorili sve glavne opasnosti Španjolske i da ćemo i ovoga puta imati vrlo kvalitetnu pripremu za njihov specifičan stil igre.

Što smo naučili iz ogleda sa Španjolcima u Rotterdamu?

- Jedan od razloga zašto je ova reprezentacija tako uspješna i dobra jest to što zna "patiti", odnosno imati neke periode igre od 10-ak minuta u kojima je protivnik bolji, ali taj dio "preživimo" jer imamo jak karakter, odličan timski duh, ginemo jedan za drugoga kada je najteže. Mislim da je protiv Španjolske to vrlo važno, jer je to momčad koja sigurno u nekim periodima ima posjed na svojoj strani, a mi smo pokazali u Rotterdamu da možemo ta razdoblja proći bez opasnosti za naš gol. A isto tako, pokazali smo svoju kvalitetu u posjedu kada mi njima sakrijemo loptu, što je za njihovu momčad frustrirajuće.

Je li se u međuvremenu javio prijatelj Dani Olmo i kako ćemo njega zaustaviti?

- Dani je sjajan igrač, ali je, svima koji smo bili s njim u Dinamu, ostao u sjećanju kao odličan dečko koji se fenomenalno uklopio u svlačionicu i prihvatio Dinamo, Zagreb i Hrvatsku baš kao da je jedan od nas i zato ga silno poštujemo. U kontaktu smo, naravno, bit ćemo i prije utakmice, a naravno da i on i mi vjerujemo u svoju momčad. Koliko god pojedinci donosili prevagu u pojedinom susretu, fokus je uvijek na momčad jer je momčad ta koja izbaci pojedinca. Tako da se ni mi nećemo fokusirati na jednog igrača nego gledati kako se pripremiti za Španjolsku kao momčad i kako zaustaviti ono što dobro rade u svojoj igri i pronaći slabosti koje možemo iskoristiti.

Svi pričamo o Španjolcima i Talijanima, kao da zaboravljamo Albaniju koja bi zapravo mogla biti naša ključna utakmica?

- To možda vrijedi za javnost, što je razumljivo jer su Španjolska i Italija velike nogometne nacije, ali sigurno ne zanemarujemo tu utakmicu jer je ona vjerojatno ključ našeg prolaska dalje. Znamo da nas čeka dobar protivnik, koji je u kvalifikacijama zasluženo izborio Euro, ali i puno će biti njihovih navijača i sigurno će imati izvrsnu podršku. Sigurno su jako motivirani, imaju dobru momčad i nema šanse da ih podcijenimo na bilo koji način.

Uostalom, dobili su Čehe i Poljake u kvalifikacijama!?

- Da, odradili su odlične kvalifikacije i zasluženo prošli dalje, što nije slučajno. Jasno, mi u taj susret ulazimo kao treća momčad svijeta i naravno da idemo po pobjedu, no tri boda možemo osvojiti samo na terenu, a ne kroz status favorita.

Kome biste dali prednost, Talijanima i Španjolcima?

- Italija je propustila dva zadnja svjetska prvenstva, a između toga je na Euru osvojila naslov prvaka Europe. To dovoljno govori koliko su tanke nijanse na ovoj razini, pa bi sada bilo kakva prognoza tog tipa bila nezahvalna. Italija zna igrati velika natjecanja, čak i kad nema najbolju momčad, to znanje ne treba nikada podcijeniti, dok Španjolci ne oskudijevaju velikim talentima, ali ova generacija tek treba pokazati da može naslijediti Xavija, Iniestu i momčad koja je osvojila tri velika naslova zaredom od 2008. do 2012. Tako da se ne bih fokusirao na njih već na nas, ako mi odradimo svoj posao - najmanja nam je briga kako će igrati međusobno Italija i Španjolska.

Hoće li vam biti teže igrati protiv momčadi koja teži posjedu ili fizički moćnijim talijanskim veznim redom?

- (smijeh) Saznat ćemo na Euru. Tradicija govori da smo uspješniji protiv Italije nego Španjolske, ali čak i kad su nas pobjeđivali na europskim prvenstvima, Španjolcima nije bilo lagano. A recimo 2016. smo mi dobili njihovu sjajnu generaciju, i to ne s našom najjačom momčadi. Dakle, možemo sigurno dobro parirati i jednima i drugima, što ova naša generacija pokazuje već nekoliko godina u kontinuitetu. Imamo Luku, Kovu i Broza, koji su tako inteligentni, kvalitetni i iskusni igrači da se brzo prilagode i pronađu protuigru za svakog protivnika, i onda to slijedi cijela naša momčad.

Kako vidite svoju ulogu u Dalićevoj kompoziciji igre?

- U reprezentaciji je jako lagan odgovor na to pitanje - svi smo apsolutno spremni, voljni i željni odgovoriti na svaki izbornikov zahtjev. Poznato je da u pravilu igramo s krilima, što meni odgovara, i u takvoj formaciji mogu dati doprinos na više pozicija. No, ono što ovu momčad čini tako uspješnom jest što svi pušemo u isto jedro, bili na terenu ili na klupi. Naravno da će se svatko na treninzima pokušati nametnuti izborniku za što više minuta, pa da izborniku zadamo slatke brige kome sve dati priliku i na kojoj poziciji.

Kako ste riješili problem s potraživanjem ulaznica?

- (smijeh) To je nerješiv problem, vjerujte mi. Imamo jasno određen broj ulaznica koje možemo kupiti, ovisno o broju nastupa, i to je to, tako da sam zadovoljio one koje sam mogao. S vedrije strane, bit će spektakularno što se podrške tiče, očito nema navijača koji ne želi biti uz nas u Njemačkoj.

Kako ste doživjeli Dinamovu transformaciju u zadnja dva mjeseca HNL-a?

- Iako je Dinamo sezona bila dosta turbulentna, na kraju je to za mene očekivani rasplet. Onoga trenutka kada je ispao iz Europe, Dinamu je bilo lakše u prvenstvu jer se mogao samo na to fokusirati i tu je na površinu isplivala kvaliteta i pobjednički mentalitet koji Dinamo ima u Hrvatskoj. Naravno, kao dinamovcu mi je drago zbog takvog završetka, premda je dobro za cijelu ligu što je sve do pred sami kraj utrka za titulom bila tako zanimljiva - zaključio je Ivanušec.