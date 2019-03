Cibona porazom završila sezonu, Cedevita saznala protivnika u doigravanju

Košarkaši Cibone u susretu su posljednjeg, 22. kola regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod aktualnog prvaka Budućnosti u Podgorici s 82-91 (21-26, 24-19, 23-21, 14-25).

U utakmici koja nije imala rezultatski značaj Cibona je gotovo do samoga kraja bila u igri za pobjedu, no na kraju je do izražaja došla veća kvaliteta sastava Budućnosti. Sjajnim šutom za tricu Cibona je sredinom treće četvrtine imala prednost od 59-46, no domaći su se uspjeli vratiti do kraja tog dijela igre.

Sedam i pol minuta prije kraja Cibona je tricom Marka Ljubičića stigla u vodstvo 73-68, ali u sljedeće tri minute Budućnost je ostvarila seriju 11-0 kojom je "prelomila" dvoboj na svoju stranu.

Sa 17 koševa Marko Ljubičić je bio prvi strijelac Cibone, dok je Goga Bitadze s 24 ubačaja predvodio Budućnost.

Cibona je s omjerom pobjeda i poraza 9-13 sezonu okončala na sedmoj poziciji, dok je Budućnost sa 16-6 zauzela treće mjesto te će u polufinalu doigravanja igrati protiv hrvatskog prvaka Cedevite.

Polufinalna serija koja se igra na dvije pobjede počinje u ponedjeljak 25. ožujka u Zagrebu.

