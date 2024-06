Modrić kroz suze: Nogomet je okrutan! Nismo zaslužili ovako pasti. Oproštaj? Nije vrijeme za te priče..'

U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 (0-0) protiv Italije što će izabranike Zlatka Dalića vrlo vjerojatno udaljiti od osmine finala prvenstva. U 55. minuti Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo te je minimalnih 1-0 stajalo sve do 98. minute. Tada je za 1-1 pogodio Mattia Zaccagni čime je Italija osvojila drugo mjesto u skupini i osigurala subotnji meč osmine finala protiv Švicarske. Hrvatska je zauzela treće mjesto u skupini s dva boda te mora čekati rasplet u drugim skupinama. No, u ovom trenutku vrlo su male šanse da se Hrvatska nađe među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije koje idu prema osmini finala.

Prvi je reakciju dao Luka Ivanušec:

- Prazan sam, ne znam što bih rekao. U zadnjoj sekundi imamo sve... Teško mi je uopće išta reći, razočarani smo. Što se dogodilo? Ne znam, trebam vidjeti sve iz početka. Probili su nas na lijevu stranu, čovjek je pogodio nemoguće. Ovo je jedna od najstresnijih utakmica u mojoj karijeri.

A onda se javio Luka Modrić:

- Ne znam što da vam kažem. Nogomet je nekad okrutan i to se danas pokazalo. Što je, tu je. Ne znam gdje je sudac našao osam minuta da produlji. Ako trebaš pasti, treba pasti ovako. Nije neka utjeha. Nismo sumnjali u navijače, znali smo da su iza nas. Uvijek su tu, hvala im. Žao nam je što nije bila pobjeda da odemo u drugi krug, ali što je tu. Teoretski možemo, proći, ali nam se nikad ništa nije poklopilo. Prošlu utakmicu u 95., sad u 98. minuti... Na nama se pokazalo da je nogomet okrutan. Vidjet ćemo je li vrijeme za oproštaj, nije sad za tu priču", rekao je Modrić za HRT.

Marin Pongračić:

- Jako razočaravajuće. U zadnjoj minuti primiti gol i ovako ispasti s turnira... Moramo još čekati rezultate, ali ništa više ne očekujemo. Pustili smo im dvije-tri šanse u prvom poluvremenu, ali smo se onda digli i igrali ofenzivnije. Zabili smo gol kojeg smo trebali, ali na kraju smo jako jeftino primili taj gol. Nisam još vidio gol, znam da nam se to ne smije dogoditi kao protiv Albanije. Je li to pad koncentracije, jesmo li bili nedovoljno konzistentni... Nevjerojatno mi je da je bilo osam minuta nadoknade. Prvo poluvrijeme je dao minutu nadoknade, a u drugom osam, a gledao je jednom VAR. Mi smo krivi, u zadnjim sekundama moraš dat sve od sebe. On se prošetao kroz sredinu... Ne možemo biti zadovoljni, uz malo više koncentracije i sreće imali bi više bodova. Nikako ne možemo biti zadovoljni.

Josip Stanišić:

- Svi smo razočarani, strašno je ovo. Dva puta smo dobili gol u nadoknadama. Strašno, sve je sudac sudio protiv nas. Ili Pongračićev ili od Šutala, svaki kontakt je bio faul. U prvom dijelu, Talijani su imali pet kornera, minutu nadoknade. Možda je sudac sudio utakmicu od jučer da je našao osam minuta na kraju. Nisu oni imali nešto kroz igru. Razočarani smo, sad moramo čekati rezultate. Šteta, nismo ovo zaslužili ali - tako je. Možete zamisliti, svi smo ljuti, svi smo tužni, ja kad sam vidio 8 minuta, mislio sam da je pogrešnu brojku stavio. Nećemo sve na suca, da je dao pet minuta nitko ne bi ništa rekao, osam je stvarno strašno.