Cedevita Junior prvo protiv Reggiane, a onda ide na tri gostovanja

Košarkaši zagrebačke Cedevite Junior će u drugom krugu FIBA Europa kupa igrati u skupini L protiv rumunjske Oradee, talijanske Reggiane i sarajevske Bosne, a prvu će utakmicu odigrati 10. prosinca protiv talijanske momčadi koja je iz daljnjeg natjecanja izbacila Cibonu.

Preostalih 16 momčadi podijeljeno je u četiri skupine, a šest drugoplasiranih klubova iz prvog kruga je bilo raspodijeljeno po skupinama drugog kruga tako da se ne sastanu s momčadima s kojima su već igrale u ove sezone.

I u drugoj fazi će svaki klub odigrati šest utakmica, a po dva najbolja iz svake od četiriju skupina plasirat će se u četvrtfinale.

Prve utakmice drugog kruga bit će odigrane 10. prosinca, a posljednje su na rasporedu 11. veljače.

Cedevita Junior će u prvom kolu ugostiti Reggianu (10.12.). Potom će na tri gostovanja, prvo u Sarajevo (17.12.), početkom sljedeće kalendarske godine u Oradeu (14.1.), a tjedan dana poslije u Reggio Emiliju (21.1.). Zadnje dvije utakmice će momčad Vladimira Anzulovića odigrati na domaćem terenu protiv Bosne (4.2.) i Oradee (11.2.).

Skupine drugog kruga natjecanja FIBA Europa kupa

SKUPINA K: Murcia (Španjolska), Rostock Seawolves (Njemačka), Trefl Sopot (Poljska), Szombathely (Mađarska)

SKUPINA L: Cedevita Junior (Hrvatska), Oradea (Rumunjska), Reggiana (Italija), Bosna (Bosna i Hercegovina)

SKUPINA M: Bilbao (Španjolska), PAOK (Grčka), Prievidza (Slovačka), Sporting Lisabon (Portugal)

SKUPINA N: Dinamo Sassari (Italija), Casademont Zaragoza (Španjolska), Peristeri (Grčka), Aliaga Petkimspor (Turska)