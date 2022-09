Čačić: Nisam razočaran što nismo doveli lijevog beka. S Hajdukom će biti borba za titulu, veća nego lani

Nogometaši Dinama i Rijeke u petak u 20 sati na Maksimiru će otvoriti 8. kolo SuperSport HNL-a. Bit će to lijepa uvertira za Dinamovu premijeru u Ligi prvaka ove sezone u utorak protiv moćnog Chelsea.

Dinamo i Rijeka u ovaj susret ulaze u potpuno različitim ozračjima. Rijedak je slučaj da utakmicu koja se naziva derbijem kola igraju prva i posljednja ekipa prvenstva, ali na oprez je u najavi susreta pozvao trener plavih Ante Čačić.

- Rijeka je skromno zakoračila u prvenstvo, u odnosu na prošu sezonu promijenili su velik broj igrača i prebrzo su smijenili trenera. No unatoč svemu bit će to zahtjevna utakmica za nas jer je Rijeka znala biti neugodan gost na Maksimiru. Osobito jer smo mi u ritmu utakmica svaka tri ili četiri dana - rekao je u uvodu trener Čačić i dodao:

- Rijeka će se sigurno dizati kroz sezonu i bolje igrati, samo se nadam da to neće biti od sutra.

Na pitanje očekuje li da će Dinamo, s obzirom na dva rana Hajdukova poraza, imati lakši put do titule ove sezone, Čačić oprezno odgovara:

- Zaostatak nije prevelik. Hajduk ima dobru momčad u usponu, fantastično ozračje i bit će u prednosti jer će do kraja sezone igrati svakih sedam dana. Bit će nam glavni suparnik do kraja sezone i imat ćemo teži put do naslova nego lani.

Trener plavih nije otkrio sastav za sutrašnji derbi, a komentirao je završnicu prijelaznog roka.

- Nije dobro navrat-nanos kupovati igrače, a da niste sigurni u njih. To nije pametno. Nisam razočaran, i da smo sad doveli nekog beka, ne znači da bi u Ligi prvaka išlo lagano. Učinit ćemo sve da Bočkaja i Štefulja napravimo boljima na toj poziciji, ali i skautiramo i da vidimo postoji li opcija za zimu.

Naglasio je kako će kroz jesenski dio sezone na poziciji lijevog beka koristii Ljubičića, Bočkaja i Štefulja.

Josip Šutalo bio je velika meta Leipziga posljednjih dana i činilo se kako će se povijest ponoviti te da će još jedan mladi branič Maksimir zamijeniti Red Bull Arenom za velike novce.

- Da, veliki je interes za njega, ali i ako se taj transfer izrealizira, Šutalo će ostati ovdje do kraja sezone pa sljedećeg ljeta preseliti u novi klub - rekao je Čačić.

