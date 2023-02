Čačić je oprezan: Potpuno smo nadigrali Hajduk, ali prvenstvo još nismo osvojili

Dinamo nije pobijedio Hajduk u velikom derbiju, Dinamo je "razbio" Hajduk i slavio s 4:0 u utakmici u kojoj je sasvim dominirao. Stavio je Dinamo tako i više od jedne ruke na još jedan naslov prvaka, a ovakav je nedodirljiv za Splićane, koji su mu najbliži pratitelji, a sada zaostaju 11 bodova, imaju utakmicu više od Zagrepčana, a nemaju baš nikakvu igru. Jučer nisu imali ni srca, ni dišpeta, nisu imali ništa, kao da su se unaprijed predali.

Čačić je na raspolaganju imao sve igrače osim Petra Bočkaja i na travnjak je poslao svoj najbolji sastav, u kojem je bio oporavljeni Špikić, a od početka je krenuo i Bruno Petković. S druge je strane Ivan Leko imao dosta kadrovskih problema pa se u sastavu prvi put našao mladi Luk Vušković na poziciji stopera, a u početnoj postavi bio je i Marko Livaja, iako je proteklih dana imao povišenu tjelesnu temperaturu i bio je upitan za ovaj derbi. No bio je na raspolaganju Leki, koji je tražio svoju prvu pobjedu u Maksimiru, naime, kao igrač Hajduka nikad nije slavio u gostima kod Dinama.

Vratari Hajduka na zagrijavanju su se upoznali s čarima zime, veliki broj snježnih gruda poletio je prema njima sa sjeverne tribine. Iskusili su to i ostali igrači Hajduka na zagrijavanju, a bilo je gruda i sa zapada, koje su padale po kućici za rezervne igrače i stožer Hajduka.

Dinamo je brzo zaprijetio, odlično je Petković proigrao Ivanušeca, koji je pucao iskosa u petoj minuti, no Sentić je obranio. Vratar Hajduka bio je nemoćan u osmoj minuti, Perić je ubacio pred vrata, kapetan Dinama okrenuo je svog čuvara i doveo plave u vodstvo. To je njegov četvrti pogodak Hajduku. Samo dvije minute kasnije u gužvi se odlično snašao Baturina, nakon akcije Petkovića i Ademija, lopta je došla do Baturine, koji je tukao snažno, lopta se podignula od trave i završila pod prečkom za 2:0 vodstvo plavih, a kod oba pogotka Hajduku loše je reagirao Ferro. To je treća utakmica zaredom da Martin Baturina u Maksimiru trese Hajdukovu mrežu.

Sjajni Petković složio je priliku za udarac Ivanušecu, no lopta je prošla pokraj vratnice. Lomio je Dinamo i dalje, stiskao, prijetio i bio opasan. Hajduk je bio potpuno nemoćan, plavi su mu oduzimali loptu nakon najviše dva dodira. Splićani nisu mogli ni pomisliti na napad pa ni na izlazak sa svoje polovice. I kad su konačno izašli, u 38. minuti plavi su im složili kontranapad, Špikić je odigrao za Baturinu, ovaj na drugoj strani vidio samog Ivanušeca, koji je ušao u šesnaesterac, malo pričekao, trznuo Vuškovića i pogodio uz suprotnu vratnicu za zasluženih 3:0.

S tim se rezultatom otišlo na odmor i Hajduk po prikazanom može biti sretan što je na poluvremenu dobio "samo" tri komada. Dugo u Maksimiru Dinamo nije imao ovakvu dominaciju nad bilo kojim suparnikom.

U nastavak je Leko krenuo s tri promjene, no opet je Dinamo imao priliku. Ljubičić je došao pred Sentića, srušio ga je Ferro, a sudac Bel to nije vidio kao prekršaj.

Plavi su sve kontrolirali, raširili su Splićane, a onda ponovno kaznili njihovo katastrofalno postavljanje. Petković je briljantno odigrao za Ivanušeca, a on je nakon Varaždina drugi put u karijeri postigao dva pogotka na jednoj utakmici i neobranjivo je pogodio u bliži gornji kut za 4:0 u 63. minuti. Tako je i završilo, a mogao je Hajduk stradati još puno teže.

– Nikad mi nije bilo teže u karijeri, ni u igračkoj ni u trenerskoj. Težak je ovo dan za sve nas, za sve koji vole Hajduk. Čestitke Dinamu, bili su bolji baš u svemu. Mi trebamo dobru analizu, što, kako... Bio je plan biti blizu, biti agresivan, uzeti posjed, ali to je bio samo plan koji nismo uspjeli ostvariti. Sve je krenulo loše već u prvih 10 minuta, nakon toga nije bilo povratka. Dosta igrača nam je nedostajalo, ali neću u tome tražiti isprike. Koliko ljudi je po ovom vremenu došlo iz Splita, a mi odigramo ovako loše... Utrka za naslov prvaka? Ja o tome nikad nisam ni govorio, to su bili snovi. Nažalost, imamo puno problema u igri – rekao je trener Hajduka Ivan Leko.

Dok je Leko u derbiju dobio samo nove brige, Ante Čačić mogao je biti još kako zadovoljan.

– Kad se pobijedi na ovakav način, zadovoljstvo je najveće, do pobjede smo došli dojmljivom igrom u svih 90 minuta. Potpuno smo nadigrali Hajduk, momčad nam iz utakmice u utakmicu izgleda sve bolje. Nećemo se zanositi da je naslov osvojen, nema opuštanja, ubrzo nam stiže Lokomotiva u kupu pa ovu utakmicu moramo što prije zaboraviti. Tijekom utakmica koje nam slijede moramo raditi i pripreme za kvalifikacije za Ligu prvaka, bez koje ne možemo živjeti. Na pravom smo putu, momčad dolazi u pravo stanje sad kad je to najpotrebnije – rekao je Čačić.