Bravo! Blanka Vlašić primljena u Kuću slavnih atletskog mitinga u Bruxellesu

Hrvatska rekorderka u skoku u vis Blanka Vlašić primljena je u Kuću slavnih atletskog mitinga u Bruxellesu, objavljeno je u četvrtak na internetskom portalu mitinga Memorial Van Damme.

Veliko priznanje dvostrukoj svjetskoj prvakinji u skoku u vis ukazano je na posebnoj svečanosti uoči 45. izdanja Memoriala Van Damme, jednog od najuglednijih svjetskih atletskih mitinga, koji je svojedobno bio dio elitne Golden Four i Golden Six kategorije, dok je sada dio Dijamantne lige.

Zajedno s Blankom Vlašić u Kuću slavnih Memoriala Van Damme primljen je i svjetski rekorder u skoku u dalj Mike Powell.

"Velika mi je čast što sam primljena u Kuću slavnih jednog od najdugovječnijih atletskih mitinga na svijetu. Drago mi je da su direktor i organizatori mitinga prepoznali moje rezultate ostvarene na Memorialu Van Damme. Posebna mi je čast što sam u Kuću slavnih mitinga u Bruxellesu ušla zajedno s Mikeom Powellom, koji je ikona svjetske atletike i čiji je svjetski rekord u skoku u dalj nedodirnut već 30 godina“, rekla je Blanka Vlašić.

Blanka Vlašić osam je puta nastupila na Memorialu Van Damme u Bruxellesu, a tri puta je pobijedila.

