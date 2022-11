Boysi su pokorili Englesku, pravi su hit: 'Mnogi su pobjegli od kluba, to je privatna korporacija'

Bad blue boysi oduševili su nogometnu Europu euforičnim navijanjem na utakmici Chelseaja i Dinama u sklopu šestog kola Lige prvaka.

Plavi su 20 minuta poslije utakmice ostali na terenu i po velikoj kiši navijali sa najvjernijim pratiteljima po Europi, dok su engleski navijači bili fascinirani.

- Sjedili smo u kafiću prije okupljanja. I ušli smo u razgovor s nekim lokalcima. Rekli su da su čuli za našu grupu i pričaju nam kako je nekad i ovdje bilo tako. Klubu su navijači bili bitni i živio si za svoj klub. Onda su samo nastavili i rekli da je to sve davna prošlost. Chelsea je kao klub postao firma koja postoji samo radi para i ničeg više. Na stadionu su gledatelji koji sjede i slikaju se, a oni pravi navijači su u pubovima. Za kraj su nam rekli da je pitanje koliko ima tih pravih navijača još. Mnogi su prestali pratiti Chelsea jer to više nije njihov klub nego privatna korporacija. - rekao je jedan navijač Dinama u ispovijesti za portal Dnevno.hr.

- Mi smo tamo bili atrakcija. Njima je nepoznato i nepojmljivo da netko tako bodri klub. Hodamo do stadiona kao vojska i pjevamo ljudi s prozora nas snimaju i dive se. Nije to dominacija. Dominacija je kada odeš na Poljud i budeš glasniji od Torcide. Ovdje nemaš protivnika sam si. Počeli smo pjevati čim su izašli na teren, a prestali 20 minuta nakon susreta. Neki su nas cijelo vrijeme snimali. Oni to nikad nisu doživjeli. Što je tužno. Stadion nije kazalište. - rekao je između ostalog pripadnik boysa koji je bio u Londonu.

