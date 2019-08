Borja Lopez predstavljen u Sportingu, otkriveno koliko je Hajduk dobio za transfer

Španjolski nogometni branič Borja Lopez predstavljen je u srijedu publici u Sporting Gijonu prilikom čega je zahvalio Hajduku što je pomogao u transferu, a spomenuo je i pritisak navijača s kojim se suočavaju nogometaši u Splitu.

"Ovih godina sam prošao kroz jako dobre situacije, ali i one teške, jako komplicirane vezane uz navijače i promjene trenera. I uz sve pomalo. Na kraju, takve situacije ti pomognu da rasteš kao nogometaš", rekao je na konferenciji za medije u Gijonu.

"Htio bih zahvaliti Hajduku što mi je omogućio da budem ovdje, jer je u početku ovo bila jedna komplicirana situacija. Na kraju je i Hajduk dao svoj doprinos", dodao je 25-godišnji stoper.

Lopez je od 2017. godine upisao 65 nastupa za splitskog prvoligaša, a otišao je godinu dana prije isteka ugovora. Posljednju utakmicu odigrao je u Hajdukovom porazu 1-3 od malteške Gzire United, kada je splitska momčad neočekivano ispala u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu, nakon čega su domaći navijači utrčali na travnjak Poljuda pa nasrnuli na domaće igrače. Tada je smijenjen trener Siniša Oreščanin, a zamijenio ga je Damir Burić pod čijim vodstvom španjolski nogometaš nije nastupio protiv Istre i Varaždina.

"Igranje za Hajduk pomoglo mi je u razvoju, jer je ondje jako veliki pritisak koji postoji u odnosu s navijačima. Ondje je u svim utakmicama potrebno pružiti maksimum i pobijediti. To je pomalo kao i ovdje, daš li sve od sebe na terenu navijači će te voljeti", izjavio je Lopez.

Sa Sportingom je potpisao trogodišnji ugovor, do ljeta 2022. godine.

Lopez je ponikao u Sportingu u kojem je igrao sedam mjeseci za prvu momčad 2013. godine, nakon čega je preko Monaca i Barcelone B došao do Splita.

Sporting će treću sezonu zaredom igrati u drugoj ligi te se nada ulasku u Primeru.

"Ovaj klub ne zaslužuje biti u Drugoj ligi, ima sve za biti u 'La Ligi'. Vidjet ćemo hoćemo li ove sezone uspjeti to ostvariti", rekao je.

Lopez je sedmi novi igrač crveno-bijelih.

"Želio sam doći ovdje. Mogle su se pojaviti i drugačije ponude, no ja sam uvijek pratio mogu li se vratiti ovdje", rekao je 191 centimetar visoki stoper.

"Jako sam zahvalan sportskom direktoru i predsjedniku Sportinga koji su u završnom dijelu pregovora jako puno doprinijeli da bih bio ovdje. Sretan sam zbog toga", napomenuo je.

Sporting i Hajduk nisu objavili iznos transfera.

"Ne znaju se iznosi vezani za transfer. Sporting je platio Hajduku oko 50.000 eura te ono što je Lopez oprostio", rekao je u telefonskom razgovoru Javier Barrio, novinar El Comercia.

Sportingovi dužnosnici i Lopez nisu iznosili detalje transfera na konferenciji za medije.

Lopez bi mogao debitirati već u četvrtak u prijateljskoj utakmici protiv Valladolida.

"Još uvijek nije sigurno hoće li zaigrati, zasad trenira", rekao je Rubiera.

U subotu će Sporting odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Alavesa, uoči početka prvenstva 18. kolovoza.

Bivši hrvatski napadač Mate Bilić, koji je igrao za Hajduk i Sporting, rekao je u razgovoru za novine El Comercio kako je "najvažnije što se Lopez ne treba adaptirati jer poznaje klub i dolazi nakon godina tijekom kojih je stekao važno iskustvo".

"Hajduk je veliki klub u Hrvatskoj, gdje je pritisak veći nego u Sportingu, jer je obvezan boriti se za naslov prvaka. Doživio je ondje turbulentne trenutke: smjene, krize, promjene trenera. To mu je sigurno pomoglo da sazrije kao igrač", izjavio je Bilić koji je igrao za Sporting od 2003. do 2004. a onda i od 2008. do 2013.

Bilić smatra da je Lopezu povratak u matični klub bila najbolja opcija za nastavak karijere.