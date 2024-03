Borba za titulu nikad bliže? Hrgović ima priliku protiv Joshue boksati za pojas

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović , borit će se 1. lipnja protiv Britanca Daniela Duboisa, otkrio je njegov trener Ronnie Shields. Prema pisanju ESPN-ovog boksačkog insajdera Mikea Coppingera, dogovaraju se posljednji detalji borbe. Meč se održava u Saudijskoj Arabiji, a uz njega boriti bi se trebali Dimitrij Bivol protiv Artura Beterbieva i Deontay Wilder protiv Zhilei Zhanga.

Drugi je insajder, Michael Benson, na X-u objavio da će pobjedniku borbe između Hrgovića i Duboisa vjerojatno biti naloženo da se bori protiv Anthonyja Joshue. Taj bi meč mogao biti za prvaka obzirom da će pojas ostati upražnjen ukoliko Tyson Fury i Oleksander Usik dogovore revanš nakon prve borbe za ujedinjenje teškaških titula 18. svibnja.

VIDEO Rival teško optužio Hrgovića. Tvrdi da koristi prljave trikove u ringu i namjerno radi jednu stvar

Predstojeći meč je najveći u Hrgovićevoj profesionalnoj karijeri. Dubois je bivši prvak teške kategorije po WBA. Prošle je godine s Usikom boksao za četiri pojasa i izgubio u devetoj rundi. Do sada je u 22 profesionalne borbe upisao 20 pobjeda i dva poraza. Sada nastoji čišćenjem najjačih izazivača teške kategorije ponovo doći u priliku da napadne naslov. U prošloj je borbi nokautirao Jarrella Millera.

